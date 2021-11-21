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Tunceli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Tunceli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışının olduğu Tunceli'de, devlet hastanesindeki... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T17:07+0300
2021-11-21T17:13+0300
koronavirüs
tunceli
doluluk oranı
yoğun bakım
aşı
koronavirüs
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Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Doktor Zerrin Şahinol, "Kovid-19 hastaları için ayırdığımız bir servisimiz oldu, açtığımız ikinci servis de dolmak üzere" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda, Tunceli 100 bin kişide 414,65 oranla en çok vaka artışının olduğu il oldu. Tunceli Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım servisi yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Kentte geçen ay günde 10 ile 20 arasında değişen günlük pozitif vaka sayısı, 50´lere çıktı. Aşılamada 76,5 oranla mavi kategoride yer alan kentte yoğun bakım servislerinde yatan hastaların büyük bölümünün aşısız ya da eksik aşılı olduğu belirtildi.İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Doktor Zerrin Şahinol, yoğun bakımda doluluğun yüzde 90'lara kadar ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:'Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımdalar'Vaka sayısına oranla ölüm oranının az olduğunu söyleyen Şahinol, "Biliyorsunuz ki; şehrimiz turistlik açıdan bayağı bir turist çekiyor ve bundan dolayı vakalarımız artıyordu. Geçen aylarda günde 10 ile 15 pozitif vakamız çıkıyordu. Şu an 40 ile 50 arasında pozitif vakamız çıkıyor. Test kabinlerindeki yoğunluğu görebilirsiniz. Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımdalar. Yaşlı hastalarımızda ve kronik hastalarda daha çok ölüm görüyoruz. Ölüm oranımız vakaya oranla çok yüksek değil. İnsanlar aşılı olduğu için daha rahat davranıyorlar, aşı olmanız hasta olacağınız anlamına gelmiyor. Sadece hafif atlatıyorsunuz. Lütfen, tamamlama aşılarımızı olalım ve kurallara dikkat edelim" diye konuştu.Vali Mehmet Ali Özkan vaka ve vefat sayılarının arttığını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:
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tunceli, doluluk oranı, yoğun bakım, aşı, koronavirüs

Tunceli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

17:07 21.11.2021 (güncellendi: 17:13 21.11.2021)
© AAyoğun bakım
yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışının olduğu Tunceli'de, devlet hastanesindeki Kovid-19 yoğun bakımı servisi yüzde 90 doldu.
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Doktor Zerrin Şahinol, "Kovid-19 hastaları için ayırdığımız bir servisimiz oldu, açtığımız ikinci servis de dolmak üzere" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda, Tunceli 100 bin kişide 414,65 oranla en çok vaka artışının olduğu il oldu. Tunceli Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım servisi yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Kentte geçen ay günde 10 ile 20 arasında değişen günlük pozitif vaka sayısı, 50´lere çıktı. Aşılamada 76,5 oranla mavi kategoride yer alan kentte yoğun bakım servislerinde yatan hastaların büyük bölümünün aşısız ya da eksik aşılı olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Doktor Zerrin Şahinol, yoğun bakımda doluluğun yüzde 90'lara kadar ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:
"Hem sosyalleşme hem hastalarımızın temaslı kaydının düzgün şekilde belirtmesi hem de şikayeti olan vatandaşlarımızın birkaç gün geç test vermesinden dolayı vaka sayılarımız çok arttı. Covid-19 servisimiz vardı, o doldu. Geçen hafta ikincisini açtık, o da dolmak üzere. Filyasyon ekiplerimiz gece geç saatlere kadar çalışıyor. Temaslı kaydı, okullarda temaslıların karantinaya alınması, öğretmen ile öğrencinin temaslarının tespiti noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sosyallik ve havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda maskesiz bulunulması ve sosyal mesafeye uyulmayınca vakalarda hızlı yükselme oldu."

'Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımdalar'

Vaka sayısına oranla ölüm oranının az olduğunu söyleyen Şahinol, "Biliyorsunuz ki; şehrimiz turistlik açıdan bayağı bir turist çekiyor ve bundan dolayı vakalarımız artıyordu. Geçen aylarda günde 10 ile 15 pozitif vakamız çıkıyordu. Şu an 40 ile 50 arasında pozitif vakamız çıkıyor. Test kabinlerindeki yoğunluğu görebilirsiniz. Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımdalar. Yaşlı hastalarımızda ve kronik hastalarda daha çok ölüm görüyoruz. Ölüm oranımız vakaya oranla çok yüksek değil. İnsanlar aşılı olduğu için daha rahat davranıyorlar, aşı olmanız hasta olacağınız anlamına gelmiyor. Sadece hafif atlatıyorsunuz. Lütfen, tamamlama aşılarımızı olalım ve kurallara dikkat edelim" diye konuştu.
Vali Mehmet Ali Özkan vaka ve vefat sayılarının arttığını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Değerli hemşerilerim, vaka sayılarımız büyük oranda artarken, aşılama hızımızda gerilemeye başladık. Artan vaka sayılarımızla birlikte vefat eden insanlarımız olmaya başladı. Hastane Kovid-19 servislerimizde, yoğun bakım ünitelerimizde yatan hasta sayılarımız arttı. İkinci ve üçüncü hatırlatma doz aşı oranlarımız düştü. Lütfen, unutmayalım, salgın bitmedi. Maske, mesafe, temizlik tedbirleri ile kontrol altına alacağımız salgında en büyük silahımız aşı. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım. Sağlığımız için aşımızı olalım, aşı günlerimizi takip edelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, maskesiz dışarı çıkmayalım. Unutmayalım sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil. Hepimiz tedbirli olmadıkça bu illetten kurtulamayız."

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