https://tr.sputniknews.com/20211121/tuncelide-yogun-bakim-doluluk-orani-yuzde-90a-ulasti-1051007784.html

Tunceli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Tunceli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışının olduğu Tunceli'de, devlet hastanesindeki... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T17:07+0300

2021-11-21T17:07+0300

2021-11-21T17:13+0300

koronavirüs

tunceli

doluluk oranı

yoğun bakım

aşı

koronavirüs

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Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Doktor Zerrin Şahinol, "Kovid-19 hastaları için ayırdığımız bir servisimiz oldu, açtığımız ikinci servis de dolmak üzere" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda, Tunceli 100 bin kişide 414,65 oranla en çok vaka artışının olduğu il oldu. Tunceli Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım servisi yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Kentte geçen ay günde 10 ile 20 arasında değişen günlük pozitif vaka sayısı, 50´lere çıktı. Aşılamada 76,5 oranla mavi kategoride yer alan kentte yoğun bakım servislerinde yatan hastaların büyük bölümünün aşısız ya da eksik aşılı olduğu belirtildi.İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi Sorumlusu Doktor Zerrin Şahinol, yoğun bakımda doluluğun yüzde 90'lara kadar ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:'Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımdalar'Vaka sayısına oranla ölüm oranının az olduğunu söyleyen Şahinol, "Biliyorsunuz ki; şehrimiz turistlik açıdan bayağı bir turist çekiyor ve bundan dolayı vakalarımız artıyordu. Geçen aylarda günde 10 ile 15 pozitif vakamız çıkıyordu. Şu an 40 ile 50 arasında pozitif vakamız çıkıyor. Test kabinlerindeki yoğunluğu görebilirsiniz. Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımdalar. Yaşlı hastalarımızda ve kronik hastalarda daha çok ölüm görüyoruz. Ölüm oranımız vakaya oranla çok yüksek değil. İnsanlar aşılı olduğu için daha rahat davranıyorlar, aşı olmanız hasta olacağınız anlamına gelmiyor. Sadece hafif atlatıyorsunuz. Lütfen, tamamlama aşılarımızı olalım ve kurallara dikkat edelim" diye konuştu.Vali Mehmet Ali Özkan vaka ve vefat sayılarının arttığını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

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tunceli, doluluk oranı, yoğun bakım, aşı, koronavirüs