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Türk Toraks Derneği: Açık havada da maske takılması gerekiyor
Türk Toraks Derneği: Açık havada da maske takılması gerekiyor
Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Onun için açık hava deyip... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
türk toraks derneği
maske
koronavirüs
kovid-19
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Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, hava kirliliği ile yeni tip koronavirüs ilişkisinin araştırıldığını söyledi.Avrupa ve Çin'de yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Kovid-19'a bağlı ölümlerin daha yüksek olduğunun görüldüğünü aktaran Bayram, bu yerlerde virüsün hızlı yayıldığının görüldüğünü dile getirdi.Bayram, hava kirliliğinin özellikle insanların hava yollarında yol açtığı değişikliklerle virüsün yerleşimini kolaylaştırdığını, özellikle akciğerlerde daha şiddetli hastalığa yol açabildiğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:
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türkiye, türk toraks derneği, maske, koronavirüs, kovid-19

Türk Toraks Derneği: Açık havada da maske takılması gerekiyor

16:27 21.11.2021
© İHAvaka Türkiye, koronavirüs
vaka Türkiye, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA
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Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Onun için açık hava deyip rahatlığa girmememiz gerekiyor. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor" dedi.
Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, hava kirliliği ile yeni tip koronavirüs ilişkisinin araştırıldığını söyledi.
Avrupa ve Çin'de yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Kovid-19'a bağlı ölümlerin daha yüksek olduğunun görüldüğünü aktaran Bayram, bu yerlerde virüsün hızlı yayıldığının görüldüğünü dile getirdi.
Bayram, hava kirliliğinin özellikle insanların hava yollarında yol açtığı değişikliklerle virüsün yerleşimini kolaylaştırdığını, özellikle akciğerlerde daha şiddetli hastalığa yol açabildiğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de 10 şehirde 13 merkezde yapılan çalışmamızda havada topladığımız partikül dediğimiz zerreciklerde virüs varlığını araştırdığımızda bu örneklerin yüzde 10'unda Kovid-19 virüsünün bulunduğunu gördük. Bu araştırmamızda bu virüsün partiküller üzerinde bulunabileceğini ve taşınabileceğini göstermiş olduk. Bizden sonra İtalya'da da yapılan çalışmada da benzer bulgular bulundu. Hava kirliliğinin virüsü taşımak gibi bir fonksiyonu olabilir. Onun için açık hava deyip rahatlığa girmememiz gerekiyor. Açık havada da özellikle kalabalık yerlerde maske takılması gerekiyor."

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