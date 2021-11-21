https://tr.sputniknews.com/20211121/turkiye-enerji-zirvesi-toplaniyor-enerjide-yeni-donem-stratejileri-belirlenecek-1051008314.html
Türkiye Enerji Zirvesi toplanıyor: Enerjide yeni dönem stratejileri belirlenecek
Türkiye Enerji Zirvesi toplanıyor: Enerjide yeni dönem stratejileri belirlenecek
Türkiye Enerji Zirvesi, gelecek dönem enerji stratejilerini belirlemek üzere Antalya’da toplanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde, Bakan... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T22:34+0300
2021-11-21T22:34+0300
2021-11-21T22:34+0300
türkiye
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
pandemi
türkiye enerji zirvesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044030223_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_98769d10dc384f3f8df5ab2c0736b190.jpg
Enerji krizinin yaşandığı ve fiyatların tarihi zirvelerde artış gösterdiği dönemde enerji sektörü, gelecek dönem enerji stratejilerini belirlemek üzere Türkiye Enerji Zirvesi’nde buluşacak.Türkiye enerji piyasasının en büyük aile buluşması olarak kabul edilen Türkiye Enerji Zirvesi Antalya’da gerçekleşiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde, Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla toplanan zirvede, bu yıl doğalgaz arama ve üretim yatırımları, elektrikli araçların geleceği, elektrik üretiminde dijitalleşme ve dağıtım gibi herkesi ilgilendiren önemli konularda oturumlar düzenlenecek. Zirve, bu yıl ISTRADE Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ile de birlikte düzenlenecek.Bakan Dönmez: Türkiye bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktadaÖnümüzdeki dönemde vatandaş lehine uygulanacak stratejilerin konuşulacağı zirve hakkında daha önce değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirvenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:Enerjide kamuoyunu ilgilendiren başlıklar konuşulacak11 yıldır enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirve, bu yıl pandemi sonrası gerçekleşen ilk buluşma olarak da önem taşıyor. Enerji piyasalarının yanı sıra, geleceğinin de masaya yatırılacağı zirvede, kamuoyunu ilgilendiren doğalgaz arama ve üretim yatırımları, elektrikli araçların geleceği, elektrik üretiminde dijitalleşme ve dağıtım, tüketici forumu gibi başlıklar yer alacak.Zirve kapsamında, Türkiye elektrik piyasasında üretim, ticaret ve dağıtım, TÜSİAD özel oturumu, yeşil mutabakatın etkileri, Türkiye akaryakıt, doğalgaz ve LPG piyasası, Biyodizel Sanayi Derneği özel oturumu, elektrik depolama, dağıtık üretim ve dijitalleşme, kömürden elektrik üretimi ve kömür piyasaları, TEHAD özel oturumu: Elektrikli araçlar, gelecek trendleri, düzenleyici perspektif, enerji yatırım finansmanında yeni modeller ve beklentiler, ETD İstanbul Traders Meeting, MEDREG özel oturumu, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları, SHURA özel oturumu, karbon piyasaları, IREC, YEK-G, Türkiye'de arama-üretim yatırımları: Sakarya Gaz sahasının geliştirilmesi ve karada devam eden faaliyetler, tüketici forumu oturumları gerçekleşecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044030223_232:0:2377:1609_1920x0_80_0_0_82588fbbf26433611aad3d3bf5585ae8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, pandemi, türkiye enerji zirvesi
Türkiye Enerji Zirvesi toplanıyor: Enerjide yeni dönem stratejileri belirlenecek
Türkiye Enerji Zirvesi, gelecek dönem enerji stratejilerini belirlemek üzere Antalya’da toplanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde, Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla toplanan zirvede enerjide kamuoyunu ilgilendiren başlıklar konuşulacak.
Enerji krizinin yaşandığı ve fiyatların tarihi zirvelerde artış gösterdiği dönemde enerji sektörü, gelecek dönem enerji stratejilerini belirlemek üzere Türkiye Enerji Zirvesi’nde buluşacak.
Türkiye enerji piyasasının en büyük aile buluşması olarak kabul edilen Türkiye Enerji Zirvesi Antalya’da gerçekleşiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde, Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla toplanan zirvede, bu yıl doğalgaz arama ve üretim yatırımları, elektrikli araçların geleceği, elektrik üretiminde dijitalleşme ve dağıtım gibi herkesi ilgilendiren önemli konularda oturumlar düzenlenecek. Zirve, bu yıl ISTRADE Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ile de birlikte düzenlenecek.
Bakan Dönmez: Türkiye bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada
Önümüzdeki dönemde vatandaş lehine uygulanacak stratejilerin konuşulacağı zirve hakkında daha önce değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirvenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:
“Dünyada enerji piyasaları dar bir boğazdan geçiyor. Avrupa’da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada. Bu sene zirvede, Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular gündemde olacak.”
Enerjide kamuoyunu ilgilendiren başlıklar konuşulacak
11 yıldır enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirve, bu yıl pandemi sonrası gerçekleşen ilk buluşma olarak da önem taşıyor. Enerji piyasalarının yanı sıra, geleceğinin de masaya yatırılacağı zirvede, kamuoyunu ilgilendiren doğalgaz arama ve üretim yatırımları, elektrikli araçların geleceği, elektrik üretiminde dijitalleşme ve dağıtım, tüketici forumu gibi başlıklar yer alacak.
Zirve kapsamında, Türkiye elektrik piyasasında üretim, ticaret ve dağıtım, TÜSİAD özel oturumu, yeşil mutabakatın etkileri, Türkiye akaryakıt, doğalgaz ve LPG piyasası, Biyodizel Sanayi Derneği özel oturumu, elektrik depolama, dağıtık üretim ve dijitalleşme, kömürden elektrik üretimi ve kömür piyasaları, TEHAD özel oturumu: Elektrikli araçlar, gelecek trendleri, düzenleyici perspektif, enerji yatırım finansmanında yeni modeller ve beklentiler, ETD İstanbul Traders Meeting, MEDREG özel oturumu, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları, SHURA özel oturumu, karbon piyasaları, IREC, YEK-G, Türkiye'de arama-üretim yatırımları: Sakarya Gaz sahasının geliştirilmesi ve karada devam eden faaliyetler, tüketici forumu oturumları gerçekleşecek.