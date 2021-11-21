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https://tr.sputniknews.com/20211121/yargitay-yildirim-demirorene-kirli-demek-onur-seref-ve-sayginligini-rencide-ediyor-1050996992.html
Yargıtay: Yıldırım Demirören'e 'kirli' demek onur, şeref ve saygınlığını rencide ediyor
Yargıtay: Yıldırım Demirören'e 'kirli' demek onur, şeref ve saygınlığını rencide ediyor
Mehmet Baransu'nun bir televizyon programında dile getirdiği sözler, yerel mahkeme tarafından ağır eleştiri olarak değerlendirildi ve beraat kararı verildi... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T01:12+0300
2021-11-21T01:12+0300
türkiye
yargıtay
mehmet baransu
kirli
demirören holding
yıldırım demirören
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Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik dile getirilen 'kirli' sözcüğü, Yargıtay tarafından 'hakaret' olarak kabul edildi ve yerel mahkemenin verdiği beraat kararı bozuldu.Mehmet Baransu: Kirli bir adamIndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlamalarıyla 2015 yılının mart ayında tutuklanan ve hala tutuklu yargılanan Mehmet Baransu'nun 2013 yılında katıldığı bir televizyon programına kullandığı ifadeler, Yıldırım Demirören tarafından yargıya taşındı.Dava açıldı2 Mayıs 2013'te katıldığı programda, Demirören'den söz ederken "Yıldırım Demirören'in, kirli bir adamın, -bunu her yerde kullandım, beni mahkemeye versin diye hep ısrarla söylüyorum- yaptığı ortada. Sahte belgelerle Beşiktaş'ı göndermedi. Yaptığı işler ortada. Kirli bir adamın yaptığı bu kirliliği temizlemek için uydurduğu kılıflar" sözleri nedeniyle dava açıldı.Yerel mahkemeden beraat kararıBakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 24 Mart 2015'te karar çıktı. Mahkeme, Baransu'nun Demirören'e yönelik sözlerini 'sert bir üslupla yapılan kaba ve nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri' kapsamında kaldığına karar vererek beraatine hükmetti.Yargıtay'a taşındıMahkemeden çıkan beraat kararı, Demirören'in avukatları tarafından Yargıtay'a taşınarak temyiz edildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, temyiz başvurusuyla ilgili 19 Ekim 2020'de kararını verdi.Yargıtay'ın kararında, Baransu'nun sözlerinin canlı yayında tek taraflı bir programda söylenmesi, tartışma ortamında söylenmemesi ve aynı sözlerin birçok kez tekrar edilmesi dikkate alınarak, Demirören'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu belirtildi.Bu nedenle Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararı bozuldu.Duruşma gelecek haftaYeniden başlayan yargılama, gelecek hafta Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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yargıtay, mehmet baransu, kirli, demirören holding, yıldırım demirören

Yargıtay: Yıldırım Demirören'e 'kirli' demek onur, şeref ve saygınlığını rencide ediyor

01:12 21.11.2021
© REUTERS / Osman Orsal/File PhotoYıldırım Demirören
Yıldırım Demirören - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Osman Orsal/File Photo
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Mehmet Baransu'nun bir televizyon programında dile getirdiği sözler, yerel mahkeme tarafından ağır eleştiri olarak değerlendirildi ve beraat kararı verildi. Yargıtay bu kararı bozdu ve yargılama yeniden yapılıyor
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik dile getirilen 'kirli' sözcüğü, Yargıtay tarafından 'hakaret' olarak kabul edildi ve yerel mahkemenin verdiği beraat kararı bozuldu.

Mehmet Baransu: Kirli bir adam

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlamalarıyla 2015 yılının mart ayında tutuklanan ve hala tutuklu yargılanan Mehmet Baransu'nun 2013 yılında katıldığı bir televizyon programına kullandığı ifadeler, Yıldırım Demirören tarafından yargıya taşındı.

Dava açıldı

2 Mayıs 2013'te katıldığı programda, Demirören'den söz ederken "Yıldırım Demirören'in, kirli bir adamın, -bunu her yerde kullandım, beni mahkemeye versin diye hep ısrarla söylüyorum- yaptığı ortada. Sahte belgelerle Beşiktaş'ı göndermedi. Yaptığı işler ortada. Kirli bir adamın yaptığı bu kirliliği temizlemek için uydurduğu kılıflar" sözleri nedeniyle dava açıldı.

Yerel mahkemeden beraat kararı

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 24 Mart 2015'te karar çıktı. Mahkeme, Baransu'nun Demirören'e yönelik sözlerini 'sert bir üslupla yapılan kaba ve nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri' kapsamında kaldığına karar vererek beraatine hükmetti.

Yargıtay'a taşındı

Mahkemeden çıkan beraat kararı, Demirören'in avukatları tarafından Yargıtay'a taşınarak temyiz edildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, temyiz başvurusuyla ilgili 19 Ekim 2020'de kararını verdi.
Yargıtay'ın kararında, Baransu'nun sözlerinin canlı yayında tek taraflı bir programda söylenmesi, tartışma ortamında söylenmemesi ve aynı sözlerin birçok kez tekrar edilmesi dikkate alınarak, Demirören'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu belirtildi.
Bu nedenle Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararı bozuldu.

Duruşma gelecek hafta

Yeniden başlayan yargılama, gelecek hafta Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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