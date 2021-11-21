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https://tr.sputniknews.com/20211121/zift-yuklu-tanker-kaza-yapti-2-yarali-1051008450.html
Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı
Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde zift yüklü tankerin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası tankerde bulunan zift yola akarak çevreye ve turistik bir... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T17:47+0300
2021-11-21T17:48+0300
yaşam
trabzon
kaza
tanker
zift
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Bayburt İstikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen zift yüklü tır, Araklı ilçesi Kayaiçi-Çatak mahallesi mevkiinde fren balatalarının ısınması nedeniyle yan yatarak yola devrildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kazada tankerde bulunan biri sürücü 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 kişi Araklı İtfaiye ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza sonrası tankerde bulunan zift akarak çevrede bulunan Çatak turistik tesisleri işletmesine ve çevreye zarar verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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trabzon, kaza, tanker, zift

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

17:47 21.11.2021 (güncellendi: 17:48 21.11.2021)
© İHATanker, zift
Tanker, zift - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA
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Trabzon'un Araklı ilçesinde zift yüklü tankerin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası tankerde bulunan zift yola akarak çevreye ve turistik bir tesise zarar verdi.
Bayburt İstikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen zift yüklü tır, Araklı ilçesi Kayaiçi-Çatak mahallesi mevkiinde fren balatalarının ısınması nedeniyle yan yatarak yola devrildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kazada tankerde bulunan biri sürücü 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 kişi Araklı İtfaiye ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası tankerde bulunan zift akarak çevrede bulunan Çatak turistik tesisleri işletmesine ve çevreye zarar verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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