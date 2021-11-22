https://tr.sputniknews.com/20211122/1-tonluk-danayi-fircayla-durdurmak-istedi-hastanelik-oldu-1051031895.html

1 tonluk danayı fırçayla durdurmak istedi, hastanelik oldu

1 tonluk danayı fırçayla durdurmak istedi, hastanelik oldu

İstanbul Sancaktepe'de kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibine saldırdı. Yaralanarak yerde... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:53+0300

2021-11-22T14:53+0300

2021-11-22T14:53+0300

yaşam

istanbul

kurbanlık

dana

hayvan

et

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İstanbul'da yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danayı kurban kesim alanına getiren Hasan Yıldız, danayı araçtan indirmek için kamyonetin arka kapağını açtı. Dana bağlı olduğu ipten kurtulunca, Yıldız hayvanı fırça ile durdurmayı denedi.Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.'Kapağı açtıktan sonra durduramadım'Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.'Dana fırçayı görünce üzerine atlıyor'Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise olayı şu sözlerle anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20211119/ayi-saldirisindan-gureserek-kurtuldu-cesaretim-sayesinde-yasiyorum-1050957747.html

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istanbul, kurbanlık, dana, hayvan, et