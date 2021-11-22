https://tr.sputniknews.com/20211122/1-tonluk-danayi-fircayla-durdurmak-istedi-hastanelik-oldu-1051031895.html
1 tonluk danayı fırçayla durdurmak istedi, hastanelik oldu
1 tonluk danayı fırçayla durdurmak istedi, hastanelik oldu
İstanbul Sancaktepe'de kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibine saldırdı. Yaralanarak yerde... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T14:53+0300
2021-11-22T14:53+0300
2021-11-22T14:53+0300
yaşam
istanbul
kurbanlık
dana
hayvan
et
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İstanbul'da yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danayı kurban kesim alanına getiren Hasan Yıldız, danayı araçtan indirmek için kamyonetin arka kapağını açtı. Dana bağlı olduğu ipten kurtulunca, Yıldız hayvanı fırça ile durdurmayı denedi.Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.'Kapağı açtıktan sonra durduramadım'Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.'Dana fırçayı görünce üzerine atlıyor'Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise olayı şu sözlerle anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20211119/ayi-saldirisindan-gureserek-kurtuldu-cesaretim-sayesinde-yasiyorum-1050957747.html
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istanbul, kurbanlık, dana, hayvan, et
1 tonluk danayı fırçayla durdurmak istedi, hastanelik oldu
İstanbul Sancaktepe'de kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibine saldırdı. Yaralanarak yerde kalan Hasan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danayı kurban kesim alanına getiren Hasan Yıldız, danayı araçtan indirmek için kamyonetin arka kapağını açtı. Dana bağlı olduğu ipten kurtulunca, Yıldız hayvanı fırça ile durdurmayı denedi.
Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu.
Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.
'Kapağı açtıktan sonra durduramadım'
Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.
'Dana fırçayı görünce üzerine atlıyor'
Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise olayı şu sözlerle anlattı:
"Açtı kapağı ben de içeri girdim. Telefondan birine mesaj gösterecektim. Daha sonra yardım etmeye gidecektim. Beklemeden dananın yuları boynundan çıkmış. Fırçayla danayı durdurmak istemiş. Dana fırçayı görünce üstüne atlıyor. Allahtan kolunun üstüne düşmüş. Kafasına düşse daha farklı şeyler konuşurduk. O an ilk müdahaleyi ben yaptım. Apar topar koştum yanına. 'Kolumu hissetmiyorum' dedi. Kendi arabamıza koyduk, hastaneye götürdük."