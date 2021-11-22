https://tr.sputniknews.com/20211122/2002-metre-uzunlugundaki-mangalda-15-ton-hamsi-pisirdiler-1051017671.html

2002 metre uzunluğundaki mangalda 15 ton hamsi pişirdiler

2002 metre uzunluğundaki mangalda 15 ton hamsi pişirdiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2002 yılında 2002 metrelik en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren hamsi festivalinin 14'üncüsü, yine aynı... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T07:10+0300

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türkiye

ereğli

hamsi

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Ereğli Belediyesi’nin sahil bandında bu yıl 14’üncü kez düzenlediği Hamsi Festivali’ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu.Sahil bandında belediyenin kurduğu 2002 metrelik mangal için 15 ton hamsi, 5 ton mangal kömürü, 500 adet mangalı yakmak için jel, 2 bin ızgara, 10 bin şişe su, 7 bin 500 ekmek, 1,5 ton soğan dağıtıldı.Hamsinin dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Balıklarını alanlar, mangalların başına geçip pişirmeye başladı. Bir anda mangal dumanıyla kaplanan festival alanı renkli görüntülere sahne oldu. Pişirdikleri hamsileri yiyenler, çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2002 yılında 2002 metre uzunluğundaki mangal ile 15 ton hamsi pişirerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdiklerini hatırlattı.'Bu yılın sloganı Hamsi-Vac'Bu festivalde de 2002 yılını hatırlamak için 2002 metre uzunluğunda mangal kurduklarını ve festivalin sloganını ‘Hamsi-Vac’ olarak belirlediklerini anlatan Posbıyık, şöyle konuştu:"Pandemiden dolayı ara vermiştik. Bu sene hazırlıklarımızı daha geniş yaptık. Yüzlerce mangal yerleştirdik. 15 ton hamsi, soğan, helva, su, ekmek hepsini tedarik ettik. Derneklerin hepsine bir gün öncesinden hamsileri dağıttık. Onlar hazırlıklarını yaptılar. Öğretmenlerimiz için de 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaştığı için onlar, onur konuğumuz. Büyük bir yoğunluk var. Bütün belediye personeli değişik noktalarda görev alıyor. Yaptığımız havuzdan da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız balıklarını alıp evine götürüyorlar. Halkımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

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ereğli, hamsi