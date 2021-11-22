https://tr.sputniknews.com/20211122/ab-gocmen-krizinin-cozumu-icin-belarusla-gorusmelere-baslandi-1051044055.html

AB: Göçmen krizinin çözümü için Belarus'la görüşmelere başlandı

AB: Göçmen krizinin çözümü için Belarus'la görüşmelere başlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nin göçmen krizinin çözümü için Belarus'la... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T20:06+0300

2021-11-22T20:06+0300

2021-11-22T20:06+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen krizi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stano'ya Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine çözüm bulunması için Minsk'le temas kurulup kurulmadığı soruldu.Brüksel'in Minsk'le halihazırda temas kurduğunu belirten Stano, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son günlerde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'le iki kez görüştü. Diğer düzeylerde de istişareler yapılıyor" yanıtını verdi.Stano, Minsk'le yapılan görüşmelerin tek amacının Belarus'ta bekleyişini sürdüren göçmenlerin ülkelerin güvenli şekilde iade edilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.Bu arada Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'in Minsk'in yaptığı '2 bin sığınmacıyı kabul edin' çağrısını kabul etmediğini belirtti.Seibert, "2 bin göçmen için Almanya'ya uzanan bir insani koridor açma fikri, Almanya veya AB için kabul edilebilir bir çözüm değil" dedi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen hafta Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel'le gerçekleştirdiği görüşme sırasında sınırdaki göçmenler için insani koridor kurulmasını teklif etmişti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bu öneriyi desteklemediğini söylemişti.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.

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polonya, belarus, göçmen krizi