Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/ab-gocmen-krizinin-cozumu-icin-belarusla-gorusmelere-baslandi-1051044055.html
AB: Göçmen krizinin çözümü için Belarus'la görüşmelere başlandı
AB: Göçmen krizinin çözümü için Belarus'la görüşmelere başlandı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nin göçmen krizinin çözümü için Belarus'la... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T20:06+0300
2021-11-22T20:06+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050628944_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e543b55d866182e9023e3d60e1b81b0.jpg
Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stano'ya Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine çözüm bulunması için Minsk'le temas kurulup kurulmadığı soruldu.Brüksel'in Minsk'le halihazırda temas kurduğunu belirten Stano, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son günlerde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'le iki kez görüştü. Diğer düzeylerde de istişareler yapılıyor" yanıtını verdi.Stano, Minsk'le yapılan görüşmelerin tek amacının Belarus'ta bekleyişini sürdüren göçmenlerin ülkelerin güvenli şekilde iade edilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.Bu arada Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'in Minsk'in yaptığı '2 bin sığınmacıyı kabul edin' çağrısını kabul etmediğini belirtti.Seibert, "2 bin göçmen için Almanya'ya uzanan bir insani koridor açma fikri, Almanya veya AB için kabul edilebilir bir çözüm değil" dedi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen hafta Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel'le gerçekleştirdiği görüşme sırasında sınırdaki göçmenler için insani koridor kurulmasını teklif etmişti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bu öneriyi desteklemediğini söylemişti.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050628944_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_335f649d3ba86109c961dd3e50674da7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, göçmen krizi

AB: Göçmen krizinin çözümü için Belarus'la görüşmelere başlandı

20:06 22.11.2021
© REUTERS / BelTAPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / BelTA
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nin göçmen krizinin çözümü için Belarus'la görüşmelere başladığını söyledi. Almanya, Belarus'un insani koridor önerisini geri çevirdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stano'ya Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine çözüm bulunması için Minsk'le temas kurulup kurulmadığı soruldu.

Brüksel'in Minsk'le halihazırda temas kurduğunu belirten Stano, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son günlerde Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'le iki kez görüştü. Diğer düzeylerde de istişareler yapılıyor" yanıtını verdi.

Stano, Minsk'le yapılan görüşmelerin tek amacının Belarus'ta bekleyişini sürdüren göçmenlerin ülkelerin güvenli şekilde iade edilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.
Bu arada Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'in Minsk'in yaptığı '2 bin sığınmacıyı kabul edin' çağrısını kabul etmediğini belirtti.

Seibert, "2 bin göçmen için Almanya'ya uzanan bir insani koridor açma fikri, Almanya veya AB için kabul edilebilir bir çözüm değil" dedi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen hafta Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel'le gerçekleştirdiği görüşme sırasında sınırdaki göçmenler için insani koridor kurulmasını teklif etmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bu öneriyi desteklemediğini söylemişti.

Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.

Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.

Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.

Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.

Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:48Son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
20:46Cihan Kolivar: Sadece İstanbul’da 400 kaçak fırın var, tam kapasite çalışamıyoruz ki ekmek ucuzlasın
20:45Gazprom: Moldova’nın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinden hayal kırıklığına uğradık
20:43İran, kadın oyuncusu ile ilgili iddiaları nedeniyle Ürdün Futbol Federasyonu'nu AFC'ye şikayet etti
20:24Rusya’da suç işleyenlerin etnik kimliğinin medyada belirtilmesi yasaklanabilir
20:22Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla tutuklanan şüpheli hastaneden firar etti
20:22Darphane, Hamit ve Reşat altınlarını yeniden basacak
20:12Temizlediği makineye kollarını kaptırdı: 'Saniyelik bir anda hayatım alt üst oldu'
20:06AB: Göçmen krizinin çözümü için Belarus'la görüşmelere başlandı
20:04Rusya Güvenlik Konseyi: Patruşev’in Sri Lanka'ya gittiği uçak, Sputnik V aşısı da ulaştırdı
20:02Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Belarus’un AB ülkeleri ile sınırlarındaki durumu görüştü
19:56Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık ekmek fırını yapısı bulundu
19:49Adıyaman'da 43 ev karantinaya alındı
19:38Türkiye, Alman turistlerin 2022 için en fazla rezervasyon yaptığı ülkeler arasında
19:36THY, günlük bin 49 seferle Avrupa'da 2. oldu
19:14Adele ile konuştuğu sırada yeni albümünü dinlemediğini söyleyen sunucunun röportajı iptal edildi
19:06TÜSİAD Başekonomisti: Faiz konusunda düşüncelerimizi Ankara'ya ilettik
19:06Societe Generale: Merkez Bankası 4 puan faiz artırımına gidebilir
19:02Erdoğan: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz
18:50ABD Başkanı Biden, Fed Başkanlığına Powell'ı aday gösterecek