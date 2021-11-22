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https://tr.sputniknews.com/20211122/abd-baskani-biden-fed-baskanligina-powelli-aday-gosterecek-1051041678.html
ABD Başkanı Biden, Fed Başkanlığına Powell'ı aday gösterecek
ABD Başkanı Biden, Fed Başkanlığına Powell'ı aday gösterecek
ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceği belirtildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T18:50+0300
2021-11-22T18:52+0300
dünya
joe biden
fed
jerome powell
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Fed Başkanlığı'na Powell'ı ve Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın ise Fed Başkan Yardımcısı olarak aday gösterileceği aktarıldı.Powell'ın ve Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini hafifletmek ve ABD ekonomisini tekrar rayına oturtmak için karalı eylemlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Başkan Powell, modern tarihin en büyük ekonomik gerilemesi ve Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş zorlu bir dönemde istikrarlı bir liderlik sağladı" değerlendirmesi yer aldı.Açıklamada, Lael Brainard'ın da Fed'de kilit bir liderlik rolü oynadığı belirtilerek, Powell ile birlikte çalışarak ABD'nin ekonomik toparlanmasını güçlendirmeye yardımcı olduğu kaydedildi.Fed Yönetim Kurulu'nda doldurulması gereken 3 boş sandalye daha varAçıklamada, Biden'ın Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere Fed Yönetim Kurulu'nda doldurması gereken üç boş sandalye daha olduğu anımsatılarak, bu atamaların aralık ayı başlarında yapılmasının planlandığı aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Başkanı Biden ise yapılması gereken daha çok şey olmasına rağmen son 10 ayda Amerikalıların yeniden istihdam edilmesi ve ekonominin yeniden canlanması konusunda kayda değer ilerleme kaydedildiğini belirtti.Biden, "Bu başarı, izlediğim ekonomik gündemin ve Fed Başkan Powell ile Brainard'ın modern Amerikan tarihinin en kötü gerilemesini atlatmamıza yardımcı olmak ve bizi toparlanma yoluna sokmak için aldığı kararlı eylemin bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.Powell ve Brainard'ın enflasyonu düşük, fiyatları istikrarlı tutmaya ve tam istihdam sağlamaya odaklandığından emin olduğunu belirten Biden, ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik riskleri ele alma ve finansal sistemde ortaya çıkan risklerin bir adım önünde olmak için acil eyleme ihtiyaç olduğuna dair derin inancını da paylaştıklarını aktardı.Obama tarafından 2011'de Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilmiştiGörev süresi Şubat 2022'de sona erecek Jerome Powell, 2018'de Fed Başkanı olarak göreve başlamıştı.Princeton Üniversitesi'nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer oldu.Kamu hizmetinden önce New York'ta avukat ve yatırım bankacısı olarak çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı.Barack Obama tarafından 2011'de Fed’in Yönetim Kurulu’na aday gösterilen Powell'ın kurul üyeliği süresi 31 Ocak 2028'de sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20211108/fed-baskani-powell-salgin-ekonomimizdeki-koklu-esitsizlikleri-genisletti-1050598345.html
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joe biden, fed, jerome powell

ABD Başkanı Biden, Fed Başkanlığına Powell'ı aday gösterecek

18:50 22.11.2021 (güncellendi: 18:52 22.11.2021)
© REUTERS / Jim Lo ScalzoJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Jim Lo Scalzo
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci bir dönem için aday göstereceği belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Fed Başkanlığı'na Powell'ı ve Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın ise Fed Başkan Yardımcısı olarak aday gösterileceği aktarıldı.
Powell'ın ve Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini hafifletmek ve ABD ekonomisini tekrar rayına oturtmak için karalı eylemlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Başkan Powell, modern tarihin en büyük ekonomik gerilemesi ve Fed'in bağımsızlığına yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş zorlu bir dönemde istikrarlı bir liderlik sağladı" değerlendirmesi yer aldı.
Açıklamada, Lael Brainard'ın da Fed'de kilit bir liderlik rolü oynadığı belirtilerek, Powell ile birlikte çalışarak ABD'nin ekonomik toparlanmasını güçlendirmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

Fed Yönetim Kurulu'nda doldurulması gereken 3 boş sandalye daha var

Açıklamada, Biden'ın Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere Fed Yönetim Kurulu'nda doldurması gereken üç boş sandalye daha olduğu anımsatılarak, bu atamaların aralık ayı başlarında yapılmasının planlandığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Başkanı Biden ise yapılması gereken daha çok şey olmasına rağmen son 10 ayda Amerikalıların yeniden istihdam edilmesi ve ekonominin yeniden canlanması konusunda kayda değer ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Biden, "Bu başarı, izlediğim ekonomik gündemin ve Fed Başkan Powell ile Brainard'ın modern Amerikan tarihinin en kötü gerilemesini atlatmamıza yardımcı olmak ve bizi toparlanma yoluna sokmak için aldığı kararlı eylemin bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.
Powell ve Brainard'ın enflasyonu düşük, fiyatları istikrarlı tutmaya ve tam istihdam sağlamaya odaklandığından emin olduğunu belirten Biden, ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik riskleri ele alma ve finansal sistemde ortaya çıkan risklerin bir adım önünde olmak için acil eyleme ihtiyaç olduğuna dair derin inancını da paylaştıklarını aktardı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell: Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti
8 Kasım, 20:12

Obama tarafından 2011'de Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilmişti

Görev süresi Şubat 2022'de sona erecek Jerome Powell, 2018'de Fed Başkanı olarak göreve başlamıştı.
Princeton Üniversitesi'nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer oldu.
Kamu hizmetinden önce New York'ta avukat ve yatırım bankacısı olarak çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı.
Barack Obama tarafından 2011'de Fed’in Yönetim Kurulu’na aday gösterilen Powell'ın kurul üyeliği süresi 31 Ocak 2028'de sona erecek.
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