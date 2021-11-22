https://tr.sputniknews.com/20211122/abd-istihbarati-rusyanin-ukraynayi-istila-etme-olasiligi-havalar-sogudukca-artiyor-1051016057.html

ABD istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığı, havalar soğudukça artıyor

ABD istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme olasılığı, havalar soğudukça artıyor

ABD istihbaratının Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı istila olasılığının havalar soğudukça arttığı konusunda uyardığı belirtildi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta son haftalarda gerilim tırmanırken ABD'de çok tartışılacak yeni bir iddia gündeme geldi.CBS News'e demeç veren kaynaklara göre Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşünen ABD istihbaratı, havalar soğudukça bu olasılığın arttığını öne sürerek AB'li müttefiklerini bu konuda uyardı.CBS News'in haberinde "İstila hava koşullarına bağlı ancak Batı'nın müdahale etmemesi durumunda birkaç hafta içinde gerçekleşebilir" dendi.Dün New York Times gazetesi, Washington'un Avrupa'daki müttefiklerini olası bir istila konusunda uyardığını yazmıştı. ABD'nin Avrupa'yı Rusya'yı çevrelemeye yönelik ekonomik ve askeri önlemler almaya çağırdığını belirten gazete, "Washington ve Londra'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın büyük bölümünü kontrol altına almak veya ülkeyi Rusya yanlısı bir hükümet kurulabilecek kadar istikrarsızlaştırmak için askeri seçeneği gözden geçiriyor" iddiasında bulunmuştu.

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