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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 saatte 103 artışla 771 bin 118'e yükseldi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T17:54+0300
2021-11-22T17:54+0300
koronavirüs
abd
korona
vaka
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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 28 bin 901 artışla 47 milyon 731 bin 237'ye çıktı.Virüs nedeniyle son 24 saatte 103 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 771 bin 118’e ulaştı.California 5 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 307 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.California can kaybında da 73 bin 731 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 378, Florida'da ise 61 bini geçti.ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80.2'sine en az bir doz, yüzde 69.2'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 18'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.Ülkede 230 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 35 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211012/abd-baskani-bidena-kovid-19la-mucadele-konusunda-guven-azaliyor-1049759838.html
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abd, korona, vaka

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı

17:54 22.11.2021
© REUTERS / Andrew KellyABD - New York - koronavirüs - Kovid-19
ABD - New York - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 saatte 103 artışla 771 bin 118'e yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 28 bin 901 artışla 47 milyon 731 bin 237'ye çıktı.
Virüs nedeniyle son 24 saatte 103 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 771 bin 118’e ulaştı.
California 5 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 307 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 73 bin 731 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 378, Florida'da ise 61 bini geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80.2'sine en az bir doz, yüzde 69.2'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 18'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 230 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 35 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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