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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı: 12'si çocuk 23 yaralı
06:00 22.11.2021 (güncellendi: 07:09 22.11.2021)
© REUTERS / STRINGERABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 12'si çocuk 23 kişinin yaralandı. Polis, hayatını kaybedenlerin de olduğunu bildirdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı.
⚠️🇺🇸#URGENT: Mass Causality Incident declared after car plows through parade in downtown Waukesha, Wisconsin#Waukesha l #WI— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 21, 2021
Dozens of injuries now reported after a suspect reportedly drove through police barricades at the Holiday Parade before opening fire.
Updates to follow! pic.twitter.com/SUvxVcO7vE
Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.
Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T— Andy Ngô 🏳️🌈 (@MrAndyNgo) November 22, 2021
Polis olayda hayatını kaybedenler olduğunu, 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını açıkladı.
Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.