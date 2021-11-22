https://tr.sputniknews.com/20211122/adalet-bakani-duyurdu-hukumluler-orman-yanginlarina-mudahale-edecek-1051029374.html

Adalet Bakanı duyurdu: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Adalet Bakanı duyurdu: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli arasında, hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:06+0300

2021-11-22T14:06+0300

2021-11-22T14:06+0300

türkiye

orman yangını

adalet bakanlığı

iklim değişikliği

abdulhamit gül

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

iklim

hükümlü

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 'Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Orman Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İş Birliği Protokolü'nün imza törenine katıldı.‘İklimden hızlı değişmemiz gerekiyor’Bakan Pakdemirli, iklim değişikliğinde ormanların önemini vurgulayarak, "Ülkemiz Akdeniz Bölgesi'nde olması sebebiyle iklim değişikliklerinden ve hava olaylarından en çok etkilenecek ülkeler arasında yer almakta. Bir yandan aşırı yağış ve sellere, diğer yandan ısı dalgalarının etkisiyle orman yangınlarına, uzun kuraklıklara artık daha fazla şahit olmaya başladık. Önümüzde bir gerçek var. İklimden hızlı değişmemiz gerekiyor. İklim değişikliği ile mücadele de ormanlar çok önemli bir yer tutuyor" dedi.‘Toplumun her kesiminden katkıya çok ihtiyacımız var’Bakan Pakdemirli, 21 bin orman personeli, orman yangınlarına müdahale eden 14 bin de orman gönüllüsü olduğunu belirterek, "Bu sayıyı mayısa kadar 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı burada imzalayacağımız işbirliği çok önemli. Toplumun her kesiminden katkıya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.2019'da Adalet Bakanlığı ile hükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerine dahil olması için protokol imzaladıklarını hatırlatan Pakdemirli, "402 farkı noktada 33 bin hükümlünün katılımıyla 805 bin fidan dikerek ülkemizin yeşil varlığına anlamlı bir katkı sağladık. Yine yapılan yeni mevzuat düzenlemesiyle de hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında barınma imkanı sağlanarak çalıştırılmasına önü açılmış oldu. İşte bugün protokolle de hem ağaçlandırma faaliyetleri hem de orman yangınlarıyla mücadele konusunda önemli bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.‘Afetle mücadele gibi toplumsal konularda da önemli bir katkı sağlanacaktır’Bakan Gül ise ormanların korunması ve hükümlülerin toplumuna yeniden kazandırılmasında önemli bir adım atıldığını belirterek, şunları kaydetti:‘Böylece hükümlü de hem teknik bir meslek öğrenmiş olacak’Orman yangınlarında hükümlülerin de olacağını belirten Gül, şunları kaydetti:

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orman yangını, adalet bakanlığı, iklim değişikliği, abdulhamit gül, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı, iklim, hükümlü