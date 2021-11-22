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https://tr.sputniknews.com/20211122/adele-ile-konustugu-sirada-yeni-albumunu-dinlemedigini-soyleyen-sunucunun-roportaji-iptal-edildi-1051042595.html
Adele ile konuştuğu sırada yeni albümünü dinlemediğini söyleyen sunucunun röportajı iptal edildi
Adele ile konuştuğu sırada yeni albümünü dinlemediğini söyleyen sunucunun röportajı iptal edildi
Televizyon sunucusu Matt Doran, Adele'in yeni albümünün Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere Londra'ya... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T19:14+0300
2021-11-22T19:15+0300
yaşam
sydney
londra
adele
spotify
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Televizyon sunucusu Matt Doran, Adele'in yeni albümü 30'un Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere 4 Kasım'da Sydney'den Londra'ya uçtu.Avustralya basınında çıkan haberlere ve Telegraph gazetesine göre Channel 7 için röportajı gerçekleştirdiği sırada Adele, Doran'a albümü nasıl bulduğunu sordu.Doran ise albümü dinlemediğini itiraf etti.Bunun üzerine röportajı Channel 7 çekmiş olsa bile yayın hakkına sahip olan Sony, röportajın yayınlanmasını iptal etti.The Australian gazetesine konuşan Doran, kendisine gönderilen şarkıların önizlemelerinin olduğu epostayı görmediğini belirterek özür diledi ve hatasının küstahlıktan ziyade dikkatsizlikten kaynaklandığını söyledi.Weekend Sunrise isimli programın ortak sunucusu Doran, "Bu, kaçırdığım en önemli e-postaydı" dedi.Bu röportaj, Avustralya televizyonlarında yayınlanacak tek Adele röportajı olması dolayısıyla Channel 7'ı rekabette öne geçirecekti.Canlı yayınlarda bir süredir görünmeyen Doran, Channel 7'deki görevinden alındığı iddialarını yalanladı.Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Doran'ın iki meslektaşı ile birlikte Londra'ya seyahatinin yayın ağına maliyeti 700 bin dolar oldu.Doran'ın hatasıyla çok sayıda kişi Twitter'da dalga geçti.Doran ise kendisine anlayışlı yaklaşılmasını talep etti.Senarist Briony Kidd ise işini tutkuyla yapan birçok sanat yazarı ve eleştirmenin röportaj başına 40 dolara ya da ücretsiz çalıştığını hatırlatarak aradaki uçuruma dikkati çekti.Spotify'dan Adele'in isteğine yanıt: Şarkılar sırayla çalınacakDiğer yandan Adele'in müzik dinleme platformu Spotify'dan şarkılarının karışık çalınmaması talebine olumlu yanıt verildi.BBC'den Jennifer Meierhans'ın haberine göre Adele'in altı yıl sonra gelen ilk albümü 30 için talep ettiği istisnaya Spotify, ''Senin için her şey mümkün'' yanıtını verdi.Adele, Spotify'dan albüm sayfalarından 'Karışık çal' butonunu kaldırmasını talep etti.Popüler online müzik ve podcast dinleme servisi ise bunun üzerine sırayla çalma tuşunu varsayılan özellik olarak tüm albümlere getirdi.Adele'in yeni albümü 30, yayınlandığı Cuma gününden beri Spotify'dan dinlenebiliyor.
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sydney, londra, adele, spotify

Adele ile konuştuğu sırada yeni albümünü dinlemediğini söyleyen sunucunun röportajı iptal edildi

19:14 22.11.2021 (güncellendi: 19:15 22.11.2021)
© AP Photo / Invision/Joel RyanForbes, 2017’nin en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı
Forbes, 2017’nin en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
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Televizyon sunucusu Matt Doran, Adele'in yeni albümünün Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere Londra'ya uçtu. Adele ile konuştuğu sırada yeni albümünü dinlemediğini söyleyen sunucunun röportajı iptal edildi.
Televizyon sunucusu Matt Doran, Adele'in yeni albümü 30'un Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere 4 Kasım'da Sydney'den Londra'ya uçtu.
Avustralya basınında çıkan haberlere ve Telegraph gazetesine göre Channel 7 için röportajı gerçekleştirdiği sırada Adele, Doran'a albümü nasıl bulduğunu sordu.
Doran ise albümü dinlemediğini itiraf etti.
Bunun üzerine röportajı Channel 7 çekmiş olsa bile yayın hakkına sahip olan Sony, röportajın yayınlanmasını iptal etti.
The Australian gazetesine konuşan Doran, kendisine gönderilen şarkıların önizlemelerinin olduğu epostayı görmediğini belirterek özür diledi ve hatasının küstahlıktan ziyade dikkatsizlikten kaynaklandığını söyledi.
Weekend Sunrise isimli programın ortak sunucusu Doran, "Bu, kaçırdığım en önemli e-postaydı" dedi.
Bu röportaj, Avustralya televizyonlarında yayınlanacak tek Adele röportajı olması dolayısıyla Channel 7'ı rekabette öne geçirecekti.
Canlı yayınlarda bir süredir görünmeyen Doran, Channel 7'deki görevinden alındığı iddialarını yalanladı.
Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Doran'ın iki meslektaşı ile birlikte Londra'ya seyahatinin yayın ağına maliyeti 700 bin dolar oldu.
Doran'ın hatasıyla çok sayıda kişi Twitter'da dalga geçti.

Doran ise kendisine anlayışlı yaklaşılmasını talep etti.
Senarist Briony Kidd ise işini tutkuyla yapan birçok sanat yazarı ve eleştirmenin röportaj başına 40 dolara ya da ücretsiz çalıştığını hatırlatarak aradaki uçuruma dikkati çekti.

Spotify'dan Adele'in isteğine yanıt: Şarkılar sırayla çalınacak

Diğer yandan Adele'in müzik dinleme platformu Spotify'dan şarkılarının karışık çalınmaması talebine olumlu yanıt verildi.
BBC'den Jennifer Meierhans'ın haberine göre Adele'in altı yıl sonra gelen ilk albümü 30 için talep ettiği istisnaya Spotify, ''Senin için her şey mümkün'' yanıtını verdi.
Adele, Spotify'dan albüm sayfalarından 'Karışık çal' butonunu kaldırmasını talep etti.
Popüler online müzik ve podcast dinleme servisi ise bunun üzerine sırayla çalma tuşunu varsayılan özellik olarak tüm albümlere getirdi.

Adele'in yeni albümü 30, yayınlandığı Cuma gününden beri Spotify'dan dinlenebiliyor.


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