Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211122/adiyamanda-43-ev-karantinaya-alindi-1051043266.html
Adıyaman'da 43 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 43 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T19:49+0300
2021-11-22T19:49+0300
2021-11-22T19:49+0300
multimedya
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1043893006_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6bd226a248426466ad3ff057f96b7d75.jpg
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 43 ev karantinaya alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1043893006_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_2ec43bb7b5f50efd3ef956c1bbee1e8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Adıyaman'da 43 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 43 ev karantinaya alındı.