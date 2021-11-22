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https://tr.sputniknews.com/20211122/after-lifein-yildizi-gervais-3-sezonun-yakinda-gelecegini-duyurdu-soz-veriyorum-kopek-olmeyecek-1051035741.html
After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek
After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek
İngiliz stand-up sanatçısı, yazar ve oyuncu Ricky Gervais'in büyük beğeni toplayan Netflix dizisi After Life'ın beklenen 3. sezonu geliyor. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T16:12+0300
2021-11-22T16:12+0300
yaşam
netflix
depresyon
dizi
yeni sezon
ricky gervais
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Başrolünde, Ricky Gervais'in yer aldığı ilk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin 3. sezonu yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.Gervais, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brandy the Dog'la geçirdiği güzen anlardan oluşan ve eski sezonların görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.Haberi takipçileriyle paylaşan Gervais, '#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek' dedi.Beyazperde'de yer alan habere göre, dizinin orijinal hikayesinde mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını 'süper güç' gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.
https://tr.sputniknews.com/20200106/ricky-gervaisin-altin-kuredeki-acilis-konusmasindan-cogunuz-okulda-greta-thunbergden-daha-az-zaman-1040970773.html
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netflix, depresyon, dizi, yeni sezon, ricky gervais

After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek

16:12 22.11.2021
© AP Photo / Chris Pizzelloİngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais
İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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İngiliz stand-up sanatçısı, yazar ve oyuncu Ricky Gervais'in büyük beğeni toplayan Netflix dizisi After Life'ın beklenen 3. sezonu geliyor.
Başrolünde, Ricky Gervais'in yer aldığı ilk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin 3. sezonu yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Gervais, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brandy the Dog'la geçirdiği güzen anlardan oluşan ve eski sezonların görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.
Haberi takipçileriyle paylaşan Gervais, '#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek' dedi.

Beyazperde'de yer alan habere göre, dizinin orijinal hikayesinde mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını 'süper güç' gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.

Ricky Gervais - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2020
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