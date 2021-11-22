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After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek
© AP Photo / Chris Pizzelloİngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais
© AP Photo / Chris Pizzello
İngiliz stand-up sanatçısı, yazar ve oyuncu Ricky Gervais'in büyük beğeni toplayan Netflix dizisi After Life'ın beklenen 3. sezonu geliyor.
Başrolünde, Ricky Gervais'in yer aldığı ilk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin 3. sezonu yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
Gervais, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brandy the Dog'la geçirdiği güzen anlardan oluşan ve eski sezonların görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.
Gervais, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brandy the Dog'la geçirdiği güzen anlardan oluşan ve eski sezonların görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.
#AfterLife3 is coming soon. It’s the best one yet and I promise the dog does not die. pic.twitter.com/6qHa7xP48u— Ricky Gervais (@rickygervais) November 21, 2021
Haberi takipçileriyle paylaşan Gervais, '#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek' dedi.
Beyazperde'de yer alan habere göre, dizinin orijinal hikayesinde mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını 'süper güç' gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.
Beyazperde'de yer alan habere göre, dizinin orijinal hikayesinde mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını 'süper güç' gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.