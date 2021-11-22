https://tr.sputniknews.com/20211122/after-lifein-yildizi-gervais-3-sezonun-yakinda-gelecegini-duyurdu-soz-veriyorum-kopek-olmeyecek-1051035741.html

After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek

After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek

İngiliz stand-up sanatçısı, yazar ve oyuncu Ricky Gervais'in büyük beğeni toplayan Netflix dizisi After Life'ın beklenen 3. sezonu geliyor. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T16:12+0300

2021-11-22T16:12+0300

2021-11-22T16:12+0300

yaşam

netflix

depresyon

dizi

yeni sezon

ricky gervais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104136/63/1041366383_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_7e7276d5e33564a35858a1862f0e8baa.jpg

Başrolünde, Ricky Gervais'in yer aldığı ilk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin 3. sezonu yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.Gervais, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brandy the Dog'la geçirdiği güzen anlardan oluşan ve eski sezonların görüntülerinin olduğu bir video paylaştı.Haberi takipçileriyle paylaşan Gervais, '#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek' dedi.Beyazperde'de yer alan habere göre, dizinin orijinal hikayesinde mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını 'süper güç' gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.

https://tr.sputniknews.com/20200106/ricky-gervaisin-altin-kuredeki-acilis-konusmasindan-cogunuz-okulda-greta-thunbergden-daha-az-zaman-1040970773.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, depresyon, dizi, yeni sezon, ricky gervais