https://tr.sputniknews.com/20211122/ak-partili-kurtulmus-mesele-ne-f-35tir-ne-s-400dur-1051048856.html

AK Partili Kurtulmuş: Mesele ne F-35'tir ne S-400'dür

AK Partili Kurtulmuş: Mesele ne F-35'tir ne S-400'dür

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T22:38+0300

2021-11-22T22:38+0300

2021-11-22T22:40+0300

türkiye

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numan kurtulmuş

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneği'nin bir otelde gerçekleştirdiği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı" programı öncesi düzenlenen yemekli programa katıldı.Siyasi hayatı boyunca yerel medyanın yanında olmaya gayret ettiğini belirten Kurtulmuş, "Yerel medyanın gücü aslında ülkemizdeki demokrasinin de gücüdür. En zor zamanlarda, en zor virajlarda yerel medyanın neredeyse kahir ekseriyetinin sürekli milli iradeden yana olduğuna, Türkiye'nin bağımsızlığından yana olduğuna, demokrasinin güçlenmesinden yana olduğuna ve güçlü Türkiye istikametindeki yürüyüşe de her zaman destek verdiğine şahit olduk" diye konuştu.Kurtulmuş, Türkiye'nin bir ivme yakaladığını ve yeniden büyük, güçlü Türkiye istikametinde önemli adımlar attığını söyleyerek, "Bu adımlarını attığı için de zaten bazılarının bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz. Biz içimizde, kendi içimizdeki farklılıklarımızı konuşur, tartışırız. Siyaset farklılıklarımız, düşünce farklılıklarımız, hayat tarzları bakımından farklılıklarımız, bunları biz müzakere ederiz ama esas mesele, mesele Türkiye olunca, Türkiye'nin milli meseleleri ve geleceğine ilişkin dik duruşumuz olunca Türkiye'nin bütün aktörlerinin, medyasının, siyasetinin, iş dünyasının, eğitim dünyasının velhasıl Türkiye'nin bütün kültür ve sanat dünyasının hep beraber bir arada olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye Ortadoğu'da ve bu coğrafyada oynanan oyunun farkındadır'Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:Kurtulmuş, Türkiye'nin maalesef müttefiki bir ülke tarafından F-35'ler dolayısıyla fiilen ambargoya tabi tutulduğunu, ayrıca "S-400'leri alamazsınız" denilerek, NATO müttefiki olmasına rağmen köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını ifade etti.'Rahatsızlığın bir yansıması'Numan Kurtulmuş, "Meselenin aslı şudur, mesele ne F-35'dir ne S-400'dür. Mesele biliyorlar ki eğer Türkiye bu istikamette, güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü devam ettirirse çok yakın zamanda kendi milli uçağını yapacak, Türkiye harp sanayisindeki bu gelişmelerinin meyvelerini alarak kendi füzelerini, füze motorlarını ve uçak motorlarını yapacak ve yoluna devam edecektir. F-35 ve S-400 meselesi, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki ilerleyişinin güçlü hale gelmesinden duyulan bir rahatsızlığın bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.'Akdeniz'deki varlığını en güçlü şekilde sürdürecektir'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına ilişkin Kurtulmuş, "Ne olursa olsun, kim rahatsızlık duyarsa duysun. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkının ihlal edilmesine müsaade etmeyecek ve Akdeniz'deki varlığını en güçlü şekilde sürdürecektir Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.'Türkiye kendi milli kaynaklarını kullanacak'Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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ankara, nato, ak parti, numan kurtulmuş