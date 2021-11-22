https://tr.sputniknews.com/20211122/almanya-saglik-bakani-spahn-almanlarin-cogu-bahara-kadar-asilanacak-tedavi-olacak-ya-da-olecek-1051027793.html

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle, bir kez daha halka aşı olmaları konusunda çağrı yaptı. Spahn, "Birçok Alman kış... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:33+0300

2021-11-22T13:33+0300

2021-11-22T13:35+0300

koronavirüs

almanya

jens spahn

vaka

kovid-19

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün yaptığı basın toplantısında, artan hızlı Kovid-19 vakalarına dikkat çekti. Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayıları günlük 30 bini aşarak geçen haftaya göre yüzde 50 artış gösterdi. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ilk aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş olan tüm yurttaşlarla 3. doz hatırlatıcı doz yaptırması çağrısını yineledi. Spahn, önümüzdeki bahara kadar Almanya'da birçok kişinin ya aşılanacağını, ya tedavi olacağını ya da öleceğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html

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almanya, jens spahn, vaka, kovid-19