https://tr.sputniknews.com/20211122/almanya-saglik-bakani-spahn-almanlarin-cogu-bahara-kadar-asilanacak-tedavi-olacak-ya-da-olecek-1051027793.html
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle, bir kez daha halka aşı olmaları konusunda çağrı yaptı. Spahn, "Birçok Alman kış... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:33+0300
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koronavirüs
almanya
jens spahn
vaka
kovid-19
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün yaptığı basın toplantısında, artan hızlı Kovid-19 vakalarına dikkat çekti. Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayıları günlük 30 bini aşarak geçen haftaya göre yüzde 50 artış gösterdi. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ilk aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş olan tüm yurttaşlarla 3. doz hatırlatıcı doz yaptırması çağrısını yineledi. Spahn, önümüzdeki bahara kadar Almanya'da birçok kişinin ya aşılanacağını, ya tedavi olacağını ya da öleceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html
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Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek
13:33 22.11.2021 (güncellendi: 13:35 22.11.2021)
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle, bir kez daha halka aşı olmaları konusunda çağrı yaptı. Spahn, "Birçok Alman kış sonuna kadar aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek" dedi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün yaptığı basın toplantısında, artan hızlı Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayıları günlük 30 bini aşarak geçen haftaya göre yüzde 50 artış gösterdi.
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ilk aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş olan tüm yurttaşlarla 3. doz hatırlatıcı doz yaptırması çağrısını yineledi. Spahn, önümüzdeki bahara kadar Almanya'da birçok kişinin ya aşılanacağını, ya tedavi olacağını ya da öleceğini belirtti.