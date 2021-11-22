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Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle, bir kez daha halka aşı olmaları konusunda çağrı yaptı. Spahn, "Birçok Alman kış... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
almanya
jens spahn
vaka
kovid-19
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün yaptığı basın toplantısında, artan hızlı Kovid-19 vakalarına dikkat çekti. Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayıları günlük 30 bini aşarak geçen haftaya göre yüzde 50 artış gösterdi. Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ilk aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş olan tüm yurttaşlarla 3. doz hatırlatıcı doz yaptırması çağrısını yineledi. Spahn, önümüzdeki bahara kadar Almanya'da birçok kişinin ya aşılanacağını, ya tedavi olacağını ya da öleceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html
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almanya, jens spahn, vaka, kovid-19

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek

13:33 22.11.2021 (güncellendi: 13:35 22.11.2021)
© REUTERS / POOL NewAlmanya Sağlık Bakanı Jens Spahn
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / POOL New
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Almanya Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle, bir kez daha halka aşı olmaları konusunda çağrı yaptı. Spahn, "Birçok Alman kış sonuna kadar aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek" dedi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün yaptığı basın toplantısında, artan hızlı Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.

Almanya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayıları günlük 30 bini aşarak geçen haftaya göre yüzde 50 artış gösterdi.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ilk aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş olan tüm yurttaşlarla 3. doz hatırlatıcı doz yaptırması çağrısını yineledi. Spahn, önümüzdeki bahara kadar Almanya'da birçok kişinin ya aşılanacağını, ya tedavi olacağını ya da öleceğini belirtti.

Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
KORONAVİRÜS
Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan hastanelerdeki kapasitenin dolacağı uyarısı
19 Kasım, 15:00
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