https://tr.sputniknews.com/20211122/altin-cocuk-odulunu-barcelonali-pedri-kazandi-1051047497.html

Altın Çocuk ödülünü Barcelonalı Pedri kazandı

Altın Çocuk ödülünü Barcelonalı Pedri kazandı

Futbolda 21 yaş altı geleceğin yıldız adaylarına verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülüne bu yıl, Barcelonalı Pedri layık görüldü. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-22T21:52+0300

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spor

barcelona

pedri

altın çocuk ödülü

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Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla kazananın belirlendiği ödülün bu yılki finalinde, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham'ı geçerek 199 puan toplayan İspanyol orta saha oyuncusu Pedri, ödülün sahibi oldu.Geçen sezon Barcelona'da en çok süre alan oyuncu unvanını elde eden 18 yaşındaki Pedri, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nda görev almış ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.Geçen yıl Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'a verilen ödül, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından 2003 yılında başlatılmıştı.Ödülü da​​​​​​​ha önce Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Kylian Mbappe gibi yıldız oyuncular da kazanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210921/barcelona-teknik-direktoru-koeman-messi-varken-de-8-yiyorduk-1049100332.html

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barcelona, pedri, altın çocuk ödülü