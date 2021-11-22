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https://tr.sputniknews.com/20211122/avukatin-kimlik-belgeleriyle-sahte-profil-acip-dolandirdilar--1051024175.html
Avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar
Avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar
İzmir'de yaşayan Ersin Kasırga'nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çeken şüpheliler, adı ve soyadını kullanıp, ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T11:59+0300
2021-11-22T11:59+0300
türkiye
izmir
alışveriş
avukat
internet sitesi
dolandırıcılık
internet bankacılığı
internet
sahte kimlik
internet dolandırıcılığı
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İzmir'de bir avukatın kimlik bilgilerini ele geçiren şüpheliler, birçok kişiyi sahte belgeyle dolandırdı.Ersin Kasırga'nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çekerek, adı ve soyadı ile ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profiller oluşturan kişiler, piyasa değerinin altında cep telefonu satışı yaptı. Telefon almak isteyenlere 'avukat' olduklarını söyleyen şüpheliler, sahte kargo gönderim fişleri düzenleyip, verdikleri hesaplara para yatırılmasını sağladı. Polis tarafından aranınca durumu fark eden Kasırga, adına açılmış profillerden dolandırıcılık yapıldığını görüp, suç duyurusunda bulundu.Avukat kimlik kartını kaybetmediğini belirten Ersin Kasırga, "Mevcut iki kimliğim de bende duruyor ancak mesleğimiz gereğince avukat kimliğimizi karakol, adliye ve cezaevlerinde bırakabiliyoruz. Birileri tarafından fotoğrafı çekilmiş. Zaten mağdurları da kimlik fotoğrafıyla avukat olduklarına inandırıp, güven kazanmışlar. Şu ana kadar 70-80 bin lira kadar dolandırıcılık gerçekleştiğini biliyoruz" diye konuştu.'Adımı, kimliğimi ve fotoğrafımı kullanıp dolandırıcılık yapıldığını tespit ettim'Durumdan yaklaşık 3 ay önce haberdar olduğunu dile getiren Kasırga, "Bir polis memuru beni telefonla arayarak kimlik bilgilerimle dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Bunun üzerine ben de birtakım araştırmalar yaptım. Benim adımı, kimliğimi ve fotoğrafımı kullanıp dolandırıcılık yapıldığını tespit ettim. Hemen bunu yapanlarla iletişim kurarak bu duruma son vermelerini söyledim. İnternetten avukatlık ofisimizin numarasını bulup, beni arayan bazı mağdurlar oldu. Bazıları bana 'Telefonum nerede?', 'Ne zaman göndereceksiniz?' gibi sorular soruyordu. Bazıları da telefonu almadan önce emin olmak için aradı. Mağdurlara da hemen suç duyurusunda bulunmalarını söyledim. İlgili tüm belgeleri ve dokümanları da sunduk" dedi.'Sahte kargo fişi düzenlenmişler'Dolandırıcıların açtıkları profillerden genellikle cep telefonu satışı yaptıklarını belirten Kasırga, "Sahte kargo gönderim fişleri de düzenlemişler. Kargo gönderim fişini görüp, telefonunun geleceğini düşünen vatandaşlarımız da bu kişilere para yatırmış ve dolandırılmışlar. Vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken dikkatli olmalılar. Güvenmedikleri uygulamalardan alışveriş yapmasınlar. Öte yandan parayı yatırmaları için mağdurlara farklı farklı banka hesap bilgileri verilmiş. Banka hesaplarını bu dolandırıcılara kullandıranlar da suça ortak oluyorlar" diye konuştu. Ersin Kasırga ayrıca teyit için kendisini arayan 4 kişinin de dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ahmet Uzun da "Zaman kaybetmeden hemen suç duyurusunda bulunduk. Süreci yakından takip edeceğiz. Burada hem arkadaşım hem dolandırılanlar hem de banka hesaplarını dolandırıcılara kullandıranlar mağdur ancak onlar suça iştirak ediyorlar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/dolandiricilar-adini-kullanarak-kargosunu-almayanlari-tehdit-etti-ismimi-degistirecegim-1050401628.html
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izmir, alışveriş, avukat, internet sitesi, dolandırıcılık, internet bankacılığı, internet, sahte kimlik, internet dolandırıcılığı

Avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar

11:59 22.11.2021
© DHA İzmirli avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar
İzmirli avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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İzmir'de yaşayan Ersin Kasırga'nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çeken şüpheliler, adı ve soyadını kullanıp, ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profiller oluşturarak, dolandırıcılık yaptı. Suç duyurusunda bulunan Kasırga, "Şu ana kadar 70-80 bin lira kadar dolandırıcılık gerçekleştiğini biliyoruz" dedi.
İzmir'de bir avukatın kimlik bilgilerini ele geçiren şüpheliler, birçok kişiyi sahte belgeyle dolandırdı.
Ersin Kasırga'nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çekerek, adı ve soyadı ile ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profiller oluşturan kişiler, piyasa değerinin altında cep telefonu satışı yaptı.
Telefon almak isteyenlere 'avukat' olduklarını söyleyen şüpheliler, sahte kargo gönderim fişleri düzenleyip, verdikleri hesaplara para yatırılmasını sağladı. Polis tarafından aranınca durumu fark eden Kasırga, adına açılmış profillerden dolandırıcılık yapıldığını görüp, suç duyurusunda bulundu.
Avukat kimlik kartını kaybetmediğini belirten Ersin Kasırga, "Mevcut iki kimliğim de bende duruyor ancak mesleğimiz gereğince avukat kimliğimizi karakol, adliye ve cezaevlerinde bırakabiliyoruz. Birileri tarafından fotoğrafı çekilmiş. Zaten mağdurları da kimlik fotoğrafıyla avukat olduklarına inandırıp, güven kazanmışlar. Şu ana kadar 70-80 bin lira kadar dolandırıcılık gerçekleştiğini biliyoruz" diye konuştu.

'Adımı, kimliğimi ve fotoğrafımı kullanıp dolandırıcılık yapıldığını tespit ettim'

Durumdan yaklaşık 3 ay önce haberdar olduğunu dile getiren Kasırga, "Bir polis memuru beni telefonla arayarak kimlik bilgilerimle dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Bunun üzerine ben de birtakım araştırmalar yaptım. Benim adımı, kimliğimi ve fotoğrafımı kullanıp dolandırıcılık yapıldığını tespit ettim. Hemen bunu yapanlarla iletişim kurarak bu duruma son vermelerini söyledim. İnternetten avukatlık ofisimizin numarasını bulup, beni arayan bazı mağdurlar oldu. Bazıları bana 'Telefonum nerede?', 'Ne zaman göndereceksiniz?' gibi sorular soruyordu. Bazıları da telefonu almadan önce emin olmak için aradı. Mağdurlara da hemen suç duyurusunda bulunmalarını söyledim. İlgili tüm belgeleri ve dokümanları da sunduk" dedi.

'Sahte kargo fişi düzenlenmişler'

Dolandırıcıların açtıkları profillerden genellikle cep telefonu satışı yaptıklarını belirten Kasırga, "Sahte kargo gönderim fişleri de düzenlemişler. Kargo gönderim fişini görüp, telefonunun geleceğini düşünen vatandaşlarımız da bu kişilere para yatırmış ve dolandırılmışlar. Vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken dikkatli olmalılar. Güvenmedikleri uygulamalardan alışveriş yapmasınlar. Öte yandan parayı yatırmaları için mağdurlara farklı farklı banka hesap bilgileri verilmiş. Banka hesaplarını bu dolandırıcılara kullandıranlar da suça ortak oluyorlar" diye konuştu.
Ersin Kasırga ayrıca teyit için kendisini arayan 4 kişinin de dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ahmet Uzun da "Zaman kaybetmeden hemen suç duyurusunda bulunduk. Süreci yakından takip edeceğiz. Burada hem arkadaşım hem dolandırılanlar hem de banka hesaplarını dolandırıcılara kullandıranlar mağdur ancak onlar suça iştirak ediyorlar" dedi.
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