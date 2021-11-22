https://tr.sputniknews.com/20211122/aya-nukleer-santral-goturmek-isteyen-nasa-fikirleri-bekliyor-1051021963.html

Ay'a nükleer santral götürmek isteyen NASA fikirleri bekliyor

Ay'a nükleer santral götürmek isteyen NASA fikirleri bekliyor

Ay'a nükleer santral taşımayı planlayan NASA, bunu nasıl yapabileceğine dair fikirlerin iletilmesi için 19 Şubat'a kadar süre verdi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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Ay'a nükleer santral götürmeyi hedefleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ilk sistem tasarımları için teklifleri kabul etmeye başladığını duyurdu. Ay misyonları için 2026'ya kadar Güneş'ten bağımsız bir güç kaynağı elde etmek isteyen NASA, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Idaho Ulusal Laboratuvarı ile işbirliği yaptı. Teklifler için son tarih 19 Şubat olarak belirlendi. Hedefte nükleer reaktörü Dünya'da inşa edip ardından Ay'a göndermek var. Laboratuvar yetkililerinden Sebastian Corbisiero, "Ay'da güvenilir, yüksek güç üreten bir sistem olması, uzayın keşfi açısından hayati bir adım. Bunu başarmak kapasitemiz dahilinde" ifadelerini kullandı. AP ajansına göre bu tür sistemler Ay'ın çevre şartlarından etkilenmeksizin sürdürülebilir enerji üretebilir. Eğer Ay'a nükleer santral yerleştirme planı başarıyla sonuçlanırsa NASA'nın bir sonraki amacı aynı şeyi Mars için yapmak.

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