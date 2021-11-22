https://tr.sputniknews.com/20211122/bacaklarindan-vuruldu-babasi-kafama-sikmasini-soyledi-o-ayaklarima-sikti-1051033426.html

Bacaklarından vuruldu: 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'

Bacaklarından vuruldu: 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'

Bursa'da 19 yaşındaki Mert Güney, ormanda tabancayla bacaklarından vuruldu. Gelen polislere, kendisini, aralarında husumet bulunan Berat Ö.’nün vurduğunu... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:20+0300

2021-11-22T15:20+0300

2021-11-22T15:24+0300

tabanca

bursa

azmettirici

türkiye

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Bursa'da ormanda yaralanan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.‘Babası azmettirdi’Sağlık ekipleri Mert Güney’in bacaklarından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bu sırada polisleri gören Güney, husumetli olduğu Berat Ö. tarafından vurulduğunu belirterek, “Kardeşim, daha önceden Berat’ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat’ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı" dedi.Mert Güney, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güney’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlattı.

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tabanca, bursa, azmettirici