Bahçeli’nin danışmanı Çiçek'ten 'helalleşme' yorumu: Türkiye’yi harama bulaştırma yolculuğu

Çiçek, Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, CHP'nin 'Atatürk zamanıyla hiçbir benzerliği kalmadığını savunarak, "Atatürk emperyalizmle mücadele ederken, mandacılık zihniyetini ezerken günümüz CHP’si başdanışman ağzıyla ABD’den “özgürlük, demokrasi” dileniyor, geçtiğimiz günlerde de bir CHP milletvekili “Bu NATO’nun ve Avrupa’nın Türkiye’de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı” şeklinde açıklamada bulunuyor" dedi.Kılıçdaroğlu’nun hayal ettiği helalleşme yolculuğunun 'Türkiye’yi harama bulaştırma yolculuğu' olduğu görüşünü dile getiren Çiçek, şu ifadeleri kullandı:"CHP’den Atatürk’ün fikirlerini, düşüncelerini, ülkülerini silen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” mesajını alan yoldaşlarına bakın, bu yolun nereye çıkacağını anlayın…Geçmişindeki öfkesiyle CHP’yi bambaşka bir hale sokan ve tüm Türkiye düşmanlarının ruhunu bulduğu parti haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu olsa olsa siyasi haramlaşmanın sembolü olur.Kılıçdaroğlu ses veriyor, sesin yankısı Demirtaş’tan geliyor. Bu CHP’den olsa olsa…"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamalarına ilişkin olarak, "Hayal ettiği helalleşme yolculuğu Türkiye’yi harama bulaştırma yolculuğudur” dedi.
Çiçek, Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazıda, CHP'nin 'Atatürk zamanıyla hiçbir benzerliği kalmadığını savunarak, "Atatürk emperyalizmle mücadele ederken, mandacılık zihniyetini ezerken günümüz CHP’si başdanışman ağzıyla ABD’den “özgürlük, demokrasi” dileniyor, geçtiğimiz günlerde de bir CHP milletvekili “Bu NATO’nun ve Avrupa’nın Türkiye’de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı” şeklinde açıklamada bulunuyor" dedi.
Kılıçdaroğlu’nun hayal ettiği helalleşme yolculuğunun 'Türkiye’yi harama bulaştırma yolculuğu' olduğu görüşünü dile getiren Çiçek, şu ifadeleri kullandı:
"CHP’den Atatürk’ün fikirlerini, düşüncelerini, ülkülerini silen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” mesajını alan yoldaşlarına bakın, bu yolun nereye çıkacağını anlayın…
Geçmişindeki öfkesiyle CHP’yi bambaşka bir hale sokan ve tüm Türkiye düşmanlarının ruhunu bulduğu parti haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu olsa olsa siyasi haramlaşmanın sembolü olur.
Kılıçdaroğlu ses veriyor, sesin yankısı Demirtaş’tan geliyor. Bu CHP’den olsa olsa…"