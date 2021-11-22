https://tr.sputniknews.com/20211122/bakan-donmez-kis-saati-uygulamasina-basladigimizdan-beri-yaklasik-6-milyar-lira-tasarruf-ettik-1051021763.html

Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasına başladığımızdan beri yaklaşık 6 milyar lira tasarruf ettik

Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasına başladığımızdan beri yaklaşık 6 milyar lira tasarruf ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6.82 milyar kilovatsaat oldu. Bu... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T10:30+0300

2021-11-22T10:30+0300

2021-11-22T10:50+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

kış saati uygulaması

gaz

enerji

tasarruf

fatih dönmez

yaz-kış saati uygulaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.Dönmez, kış saat uygulamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Dönmez, küresel enerji piyasalarında özellikle fiyat anlamında büyük değişim yaşandığını söyledi.Türkiye'nin bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak" diye konuştu.Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti.Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının da 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerine çıktığını dile getiren Dönmez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını bildirdi.'Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin mühendislik çalışmalarını tamamladık'Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211104/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-sicakligi-22-dereceye-dusurerek-tasarruf-saglayabilirsiniz-1050483837.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, kış saati uygulaması, gaz, enerji, tasarruf, fatih dönmez, yaz-kış saati uygulaması