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Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasına başladığımızdan beri yaklaşık 6 milyar lira tasarruf ettik
Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasına başladığımızdan beri yaklaşık 6 milyar lira tasarruf ettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6.82 milyar kilovatsaat oldu. Bu... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T10:30+0300
2021-11-22T10:50+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
kış saati uygulaması
gaz
enerji
tasarruf
fatih dönmez
yaz-kış saati uygulaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.Dönmez, kış saat uygulamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Dönmez, küresel enerji piyasalarında özellikle fiyat anlamında büyük değişim yaşandığını söyledi.Türkiye'nin bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak" diye konuştu.Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti.Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının da 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerine çıktığını dile getiren Dönmez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını bildirdi.'Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin mühendislik çalışmalarını tamamladık'Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211104/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-sicakligi-22-dereceye-dusurerek-tasarruf-saglayabilirsiniz-1050483837.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, kış saati uygulaması, gaz, enerji, tasarruf, fatih dönmez, yaz-kış saati uygulaması

Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasına başladığımızdan beri yaklaşık 6 milyar lira tasarruf ettik

10:30 22.11.2021 (güncellendi: 10:50 22.11.2021)
© AAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış saati uygulamasına başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6.82 milyar kilovatsaat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.
Dönmez, kış saat uygulamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sabit saat uygulaması bir başka deyişle kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar KWh elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar TL oldu. 26 Mart 2019’da Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylama ile AB’de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi. Herkes kendi işiyle meşgul olsun. Herkes kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirsin. İşleriyle gündeme gelemeyenlerin tek işi var. O da sağa sola sataşmak. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz memleket, gücümüz insanımız."
Dönmez, küresel enerji piyasalarında özellikle fiyat anlamında büyük değişim yaşandığını söyledi.
Türkiye'nin bu süreçte en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla vatandaşlarımıza 127 milyar liralık destek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalardaki TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira olacak" diye konuştu.
Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını ifade etti.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının da 2019 ve 2020'de yüzde 42'nin üzerine çıktığını dile getiren Dönmez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını bildirdi.

'Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin mühendislik çalışmalarını tamamladık'

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Temmuzda Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah."
Dördüncü sondaj gemisinin de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemimiz çift kule tasarımına, sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyete sahip. Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan tasarruf videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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