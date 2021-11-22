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Bakan Yanık: Kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir
Bakan Yanık: Kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını, sadece siyasette değil siyasetle başlayan ve sonraki... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T18:26+0300
2021-11-22T18:26+0300
türkiye
ak parti
kadın cinayetleri
kadın hakları
sosyoloji
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Derya Yanık, AK Parti iktidarının kadının toplumdaki yerini, kadına gerçek anlamda teslim ettiği söyledi.Görev ayrımı olmaksızın AK Parti teşkilatındaki herkesin Türkiye için çalıştığını ve her kademenin önemli olduğunu söyleyen Yanık, şu ifadeleri kullandı;*Ben teşkilatı bir saat metaforu ile açıklıyorum. Saat vakti göstermek için vardır. Vakti gösterebilmek için bütün parçalarının yerinde olması lazım. Dünyanın en kıymetli madenlerinin birisinden saat yapabilirsiniz.*Ama eğer o küçücük yelkovan ya da akrep gösteren o ince çizgi yoksa vakti göstermez. Dolayısıyla saat olmaktan çıkar. İşte teşkilat bir saat gibi. Bütün parçalarının yerinde olması gerektiği, en küçük parçasının olmadığı zaman asıl işlevini yerine getiremeyecek bir yapıdır.*O yüzden AK Parti mekanizması teşkilatın kıymetini ve değerini en başından beri bilir ve her bir parçanın da ne kadar önemli olduğunu bilir.*Bizim teşkilatımızda küçük görev, büyük görev yoktur. Mahalle temsilcisinden mahalle yönetimine kadar, milletvekili, meclis üyesine kadar bütün görevler kendi durduğu yerde, görevini ifa ettiği alanda bir anlam ifade eder.*Olmadığı zaman o büyük mekanizma işlemez ve bir yerde tıkanır kalır. Teşkilat bu anlamda çok kıymetli.'Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket'AKP iktidarının kadına önem vererek toplumun her alanında kadınlara eşitlik sağladığını belirten Bakan Yanık şöyle devam etti:Kadın Kolları, AK Parti'nin hem seçmeni hem de AK Parti'nin hareket noktası, motivasyon noktası olarak çok önemlidir. AK Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 54'ü kadınlardan, AK Parti teşkilatının da hareket noktası, motivasyonunu sağlayan yapı olarak kadınlardan müteşekkil. Hepimizin çok iyi bildiği ve unutmamamız gereken bir gerçek var.*Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını, sadece siyasette değil siyasetle başlayan ve sonraki süreçte de kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir.*Kadınların Türkiye sosyolojisi içerisindeki yerini teslim eden hareket AK Parti siyasetidir. Bugün tersini söyleyen muhalefet söylemlerine bakmayın, kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir.*Bunu da hepsi gayet iyi bilirler. Üstelik bu ‘seçimden seçime kadınların gönlünü kazanalım, onlara şık birkaç cümle söyleyelim' değil. Sahici esaslı gerçek içeriden gelen en başından Cumhurbaşkanı'nın siyaseten belki hiç iddiası yokken 1990'ların başında kendi bulunduğu hareket içerisinde belki pek çok insanı karşısına alarak başlattığı bir harekettir.
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ak parti, kadın cinayetleri, kadın hakları, sosyoloji, derya yanık

Bakan Yanık: Kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir

18:26 22.11.2021
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını, sadece siyasette değil siyasetle başlayan ve sonraki süreçte de kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir. Kadınların Türkiye sosyolojisi içerisindeki yerini teslim eden hareket AK Parti siyasetidir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Derya Yanık, AK Parti iktidarının kadının toplumdaki yerini, kadına gerçek anlamda teslim ettiği söyledi.
Görev ayrımı olmaksızın AK Parti teşkilatındaki herkesin Türkiye için çalıştığını ve her kademenin önemli olduğunu söyleyen Yanık, şu ifadeleri kullandı;
*Ben teşkilatı bir saat metaforu ile açıklıyorum. Saat vakti göstermek için vardır. Vakti gösterebilmek için bütün parçalarının yerinde olması lazım. Dünyanın en kıymetli madenlerinin birisinden saat yapabilirsiniz.
*Ama eğer o küçücük yelkovan ya da akrep gösteren o ince çizgi yoksa vakti göstermez. Dolayısıyla saat olmaktan çıkar. İşte teşkilat bir saat gibi. Bütün parçalarının yerinde olması gerektiği, en küçük parçasının olmadığı zaman asıl işlevini yerine getiremeyecek bir yapıdır.
*O yüzden AK Parti mekanizması teşkilatın kıymetini ve değerini en başından beri bilir ve her bir parçanın da ne kadar önemli olduğunu bilir.
*Bizim teşkilatımızda küçük görev, büyük görev yoktur. Mahalle temsilcisinden mahalle yönetimine kadar, milletvekili, meclis üyesine kadar bütün görevler kendi durduğu yerde, görevini ifa ettiği alanda bir anlam ifade eder.
*Olmadığı zaman o büyük mekanizma işlemez ve bir yerde tıkanır kalır. Teşkilat bu anlamda çok kıymetli.

'Kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket'

AKP iktidarının kadına önem vererek toplumun her alanında kadınlara eşitlik sağladığını belirten Bakan Yanık şöyle devam etti:

Kadın Kolları, AK Parti'nin hem seçmeni hem de AK Parti'nin hareket noktası, motivasyon noktası olarak çok önemlidir. AK Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 54'ü kadınlardan, AK Parti teşkilatının da hareket noktası, motivasyonunu sağlayan yapı olarak kadınlardan müteşekkil. Hepimizin çok iyi bildiği ve unutmamamız gereken bir gerçek var.
*Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını, sadece siyasette değil siyasetle başlayan ve sonraki süreçte de kadınların varlığını teslim eden AK Parti siyasetidir.
*Kadınların Türkiye sosyolojisi içerisindeki yerini teslim eden hareket AK Parti siyasetidir. Bugün tersini söyleyen muhalefet söylemlerine bakmayın, kadınların gerçek hakkını teslim eden hareket AK Parti'dir.
*Bunu da hepsi gayet iyi bilirler. Üstelik bu ‘seçimden seçime kadınların gönlünü kazanalım, onlara şık birkaç cümle söyleyelim' değil. Sahici esaslı gerçek içeriden gelen en başından Cumhurbaşkanı'nın siyaseten belki hiç iddiası yokken 1990'ların başında kendi bulunduğu hareket içerisinde belki pek çok insanı karşısına alarak başlattığı bir harekettir.


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