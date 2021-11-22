https://tr.sputniknews.com/20211122/bakimevinde-kalan-kadin-kayboldu-anneannem-geliri-cok-yuksek-bir-kadin-kacirildigini-dusunuyoruz-1051024903.html

Bakımevinde kalan kadın kayboldu: 'Anneannem geliri çok yüksek bir kadın, kaçırıldığını düşünüyoruz'

Bakımevinde kalan kadın kayboldu: 'Anneannem geliri çok yüksek bir kadın, kaçırıldığını düşünüyoruz'

İzmir'de özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, 19 Kasım’da kayboldu. Enbiyaoğlu'nun kızı Hanzade Altıparmak ve torunu mimar Bige... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T12:21+0300

2021-11-22T12:21+0300

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yaşam

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gayrimenkul

bakımevi

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İzmir'de özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, 19 Kasım'da kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyal kültürel ekonomik bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği Assocıatıon Suısse- Turquıe’nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi olan Tülin Enbiyaoğlu'ndan haber alamayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak ve torunu mimar Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu.'200 bin lira senet imzalattı' iddiası'Anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu belirten Bige Altıparmak, onun eski bakıcısı M.N.A. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Polis, Enbiyaoğlu ile eski bakıcısı M.N.A.'yı arıyor.Tülin Enbiyaoğlu'nun, daha önce kendisine zorla 200 bin liralık senet imzalattığı ileri sürülen eski bakıcısı M.N.A. hakkında savcılığa 9 Şubat günü yaptığı suç duyurusunda, "M.N.A.'yı bakıcım olarak işe aldım. Kendisine 30 bin lira civarındaki maaşlarımı çekmesi için vekalet verdim. Daha sonra kızımın yanında kalmaya başladım. Onu arayıp, eşyalarımı getirmesini istedim. O sıra bana 'Bana para göndereceksin, para vermezsen elimdeki 200 bin liralık senedi işleme koyarım' dedi. İşe başladığı zamanlar ben senet imzalamıştım. Bu senedi baskı altında ve tehditle imzaladım. Bu senedi imzalamazsam beni huzurevine götüreceğini, aç bırakacağını söyledi. Ben de bakıma muhtaç olduğum için imzalamak zorunda kaldım. M.N.A., benden para talep etmekte ve senedi işleme koyacağını söylüyor. Bana şantaj yapan ve haksız yere talep para eden M.N.A.'dan şikayetçiyim" diye ifade verdiği öğrenildi.'Hayatından endişe ediyoruz'Anneannesinin hayatında endişe ettiklerini belirten mimar Bige Altıparmak, şunları söyledi:'CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ'Ailenin avukatı Hasan Ozan Orpak ise Tülin Enbiyaoğlu'nun kayıp olduğunu ve kandırıldığını düşündüklerini belirterek, "Biz eski bakıcısı tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Bu kişinin elinde bizim bildiğimiz sadece 200 bin liralık senet var. Başka senetler olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Kendisinden haber alamıyoruz. Bakıcının Enbiyaoğlu ile gönül bağı kurduğunu, bunu da parası için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü arada yaş farkı var. Maddi anlamda da büyük uçurum var. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuksal olarak Enbiyaoğlu'nun kısıtlanması için her türlü yola başvuracağız" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211116/14-gundur-kayip-olan-gencin-cesedi-evin-catisinda-bulundu-1050865453.html

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izmir, türkiye, kayıp, bakıcı, kaçırılma, gayrimenkul, bakımevi