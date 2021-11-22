https://tr.sputniknews.com/20211122/bbp-lideri-destici-pkk-ile-yol-yuruyenlere-bu-millet-hicbir-donem-yetki-vermemistir-vermeyecektir-1051015000.html

BBP lideri Destici: PKK ile yol yürüyenlere bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir, vermeyecektir

BBP lideri Destici: PKK ile yol yürüyenlere bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir, vermeyecektir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK ile yol yürüyenlere, büyükelçiden medet umanlara bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir ve... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T03:32+0300

2021-11-22T03:32+0300

2021-11-22T03:32+0300

politika

mustafa destici

büyük birlik partisi (bbp)

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Destici, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kürt sorununun olmadığını söyledi.HDP ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:'Yeni sistemde 5 yılda istikrar sağlandı'Destici, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 50+1'in güvenoyu anlamına geldiğini vurguladı.Yeni sistemde güvenoyunun milletten alındığını belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:Destici, Cumhur İttifakı'nın ortağı olduklarını, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali için doğru olanları destekleyip yanlış ve noksan bulduklarını Meclis'te dile getirdiklerini aktardı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Destici, şu ifadeleri kullandı:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp)