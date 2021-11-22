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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html
Belarus: AB, Polonya sınırındaki 2 bin göçmenle ilgili temasa geçmiyor
Belarus: AB, Polonya sınırındaki 2 bin göçmenle ilgili temasa geçmiyor
AB’nin Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili sorunun çözümü için kendileriyle temasa geçmemesini eleştiren Belarus lideri Lukaşenko... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:18+0300
2021-11-22T13:19+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
aleksandr lukaşenko
ab
göçmen
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Belarus devlet haber ajansı BelTA’nın aktardığına göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “AB’nin 2 bin göçmenle ilgili yönelttiğimiz soruya yanıt vermesini bekliyoruz. Kampta (Sınırdaki lojistik merkezinde) yaklaşık 2 bin göçmen var. Bu göçmenlerini almalarını rica ettim. (Almanya Başbakan Vekili Angela) Merkel konuyu AB düzeyinde görüşecekleri sözünü verdi. Ancak daha soruna bakmış bile değiller” dedi. 'Almanya almazsa bu kişilerle biz kendimiz ilgileneceğiz'AB’nin göçmenlerle ilgili sorunun çözümü konusunda kendileriyle temasa geçmediğini belirten Lukaşenko, bu göçmenleri Almanya’nın almasını talep edeceklerini, ancak Belarus’un bu konuyla kendisinin başa çıkabileceğini vurguladı. Lukaşenko, “Bu bağlamda, kimseyi beklemeye gerek yok. Almanya almazsa bu kişilerle biz kendimiz ilgileneceğiz” dedi. Lukaşenko ayrıca Ortadoğu ve Afrika’dan göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırından göndermediklerini, böyle bir şey yapmayacaklarını kaybetti. ‘Onların isteği bizim için kanun hükmünde’ Lukaşenko, “Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. ‘Barbar değiliz, çatışma istemiyoruz’ Lukaşenko, “Şu konuda her bir Polonya’ya ulaşmamız, onlara şunu göstermemiz gerekiyor. Biz barbar değiliz, çatışma istemiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. İleri gidersek savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Bu bir felaket olur. Durumun tırmanmasını istemiyoruz” dedi. Belarus ile olan demiryolu trafiğinin kapatılması durumunda Donbass’taki kriz bölgesinin kullanılmak zorunda kalınacağı konusunda da uyaran Lukaşenko şöyle devam etti: "Polonya’nın vahşi politikacıları ve liderlerinden sürekli olarak tehditler geldiğini duyuyorsunuzdur. Sınırı kapatacaklarmış, Kuznitsa’yı, demiryolu sınırını kapacaklarmış, vesaire. Bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Kapatsınlar. Öyle daha münasip geliyorsa kapatın. Ancak önce düşünün. Böyle bir şey yaparlarsa Rusya ve Çin’le, genel olarak Doğu ile nasıl bağlantı kuracaklar? Donbass üzerinden geçecekler. Fakat orada sert adamlar var.”Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanladı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/belarus-sinirdaki-gocmenlerin-tamami-lojistik-merkezine-yerlestirildi-1050973302.html
https://tr.sputniknews.com/20211122/polonya-basbakani-morawiecki-gocmen-krizi-avrupayi-istikrarsizlastirmaya-yonelik-en-buyuk-girisim-1051014754.html
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polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, ab, göçmen

Belarus: AB, Polonya sınırındaki 2 bin göçmenle ilgili temasa geçmiyor

13:18 22.11.2021 (güncellendi: 13:19 22.11.2021)
© REUTERS / BELTAAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / BELTA
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AB’nin Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili sorunun çözümü için kendileriyle temasa geçmemesini eleştiren Belarus lideri Lukaşenko, göçmenlerin istediği her şeyi yapacaklarını söyledi. Durum daha kötüleşirse savaşın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Lukaşenko niyetlerinin bu olmadığının altını çizdi.
Belarus devlet haber ajansı BelTA’nın aktardığına göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “AB’nin 2 bin göçmenle ilgili yönelttiğimiz soruya yanıt vermesini bekliyoruz. Kampta (Sınırdaki lojistik merkezinde) yaklaşık 2 bin göçmen var. Bu göçmenlerini almalarını rica ettim. (Almanya Başbakan Vekili Angela) Merkel konuyu AB düzeyinde görüşecekleri sözünü verdi. Ancak daha soruna bakmış bile değiller” dedi.

'Almanya almazsa bu kişilerle biz kendimiz ilgileneceğiz'

AB’nin göçmenlerle ilgili sorunun çözümü konusunda kendileriyle temasa geçmediğini belirten Lukaşenko, bu göçmenleri Almanya’nın almasını talep edeceklerini, ancak Belarus’un bu konuyla kendisinin başa çıkabileceğini vurguladı. Lukaşenko, “Bu bağlamda, kimseyi beklemeye gerek yok. Almanya almazsa bu kişilerle biz kendimiz ilgileneceğiz” dedi. Lukaşenko ayrıca Ortadoğu ve Afrika’dan göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırından göndermediklerini, böyle bir şey yapmayacaklarını kaybetti.
göçmen çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Belarus: Sınırdaki göçmenlerin tamamı lojistik merkezine yerleştirildi
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‘Onların isteği bizim için kanun hükmünde’

Lukaşenko, “Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Barbar değiliz, çatışma istemiyoruz’

Lukaşenko, “Şu konuda her bir Polonya’ya ulaşmamız, onlara şunu göstermemiz gerekiyor. Biz barbar değiliz, çatışma istemiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. İleri gidersek savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Bu bir felaket olur. Durumun tırmanmasını istemiyoruz” dedi.
Belarus ile olan demiryolu trafiğinin kapatılması durumunda Donbass’taki kriz bölgesinin kullanılmak zorunda kalınacağı konusunda da uyaran Lukaşenko şöyle devam etti: "Polonya’nın vahşi politikacıları ve liderlerinden sürekli olarak tehditler geldiğini duyuyorsunuzdur. Sınırı kapatacaklarmış, Kuznitsa’yı, demiryolu sınırını kapacaklarmış, vesaire. Bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Kapatsınlar. Öyle daha münasip geliyorsa kapatın. Ancak önce düşünün. Böyle bir şey yaparlarsa Rusya ve Çin’le, genel olarak Doğu ile nasıl bağlantı kuracaklar? Donbass üzerinden geçecekler. Fakat orada sert adamlar var.”
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Polonya Başbakanı Morawiecki: Göçmen krizi, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim
02:45
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanladı.
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