https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html

Belarus: AB, Polonya sınırındaki 2 bin göçmenle ilgili temasa geçmiyor

Belarus: AB, Polonya sınırındaki 2 bin göçmenle ilgili temasa geçmiyor

AB’nin Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili sorunun çözümü için kendileriyle temasa geçmemesini eleştiren Belarus lideri Lukaşenko... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:18+0300

2021-11-22T13:18+0300

2021-11-22T13:19+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

aleksandr lukaşenko

ab

göçmen

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Belarus devlet haber ajansı BelTA’nın aktardığına göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “AB’nin 2 bin göçmenle ilgili yönelttiğimiz soruya yanıt vermesini bekliyoruz. Kampta (Sınırdaki lojistik merkezinde) yaklaşık 2 bin göçmen var. Bu göçmenlerini almalarını rica ettim. (Almanya Başbakan Vekili Angela) Merkel konuyu AB düzeyinde görüşecekleri sözünü verdi. Ancak daha soruna bakmış bile değiller” dedi. 'Almanya almazsa bu kişilerle biz kendimiz ilgileneceğiz'AB’nin göçmenlerle ilgili sorunun çözümü konusunda kendileriyle temasa geçmediğini belirten Lukaşenko, bu göçmenleri Almanya’nın almasını talep edeceklerini, ancak Belarus’un bu konuyla kendisinin başa çıkabileceğini vurguladı. Lukaşenko, “Bu bağlamda, kimseyi beklemeye gerek yok. Almanya almazsa bu kişilerle biz kendimiz ilgileneceğiz” dedi. Lukaşenko ayrıca Ortadoğu ve Afrika’dan göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırından göndermediklerini, böyle bir şey yapmayacaklarını kaybetti. ‘Onların isteği bizim için kanun hükmünde’ Lukaşenko, “Bu insanların istediği her şeyi yapacağız. Onların isteği bizim için kanun hükmündedir. Irak’a, Suriye’ye dönmek istediklerinde görüyorsunuz ki bir uçuş düzenledik. Yeteri kadar sayıda kişi gitmek isterse ay sonunda bir uçuş daha düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. ‘Barbar değiliz, çatışma istemiyoruz’ Lukaşenko, “Şu konuda her bir Polonya’ya ulaşmamız, onlara şunu göstermemiz gerekiyor. Biz barbar değiliz, çatışma istemiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. İleri gidersek savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Bu bir felaket olur. Durumun tırmanmasını istemiyoruz” dedi. Belarus ile olan demiryolu trafiğinin kapatılması durumunda Donbass’taki kriz bölgesinin kullanılmak zorunda kalınacağı konusunda da uyaran Lukaşenko şöyle devam etti: "Polonya’nın vahşi politikacıları ve liderlerinden sürekli olarak tehditler geldiğini duyuyorsunuzdur. Sınırı kapatacaklarmış, Kuznitsa’yı, demiryolu sınırını kapacaklarmış, vesaire. Bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Kapatsınlar. Öyle daha münasip geliyorsa kapatın. Ancak önce düşünün. Böyle bir şey yaparlarsa Rusya ve Çin’le, genel olarak Doğu ile nasıl bağlantı kuracaklar? Donbass üzerinden geçecekler. Fakat orada sert adamlar var.”Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanladı.

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polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, ab, göçmen