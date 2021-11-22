https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-polonyali-askerlerin-mudahalesinde-132-gocmen-yaralandi-1051048523.html
Belarus: Polonyalı askerlerin müdahalesinde 132 göçmen yaralandı
Belarus: Polonyalı askerlerin müdahalesinde 132 göçmen yaralandı
Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı Dmitriy Gora, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensuplarının sınırı geçmek isteyen göçmenlere karşı müdahalesi sonucu, 20’si... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T22:23+0300
2021-11-22T22:23+0300
2021-11-22T22:23+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
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Gora, “Polonya kolluk kuvvetleri mensuplarının eylemleri sonucu 132 göçmenin yaralandığı tespit edildi. Aralarında 20’den fazlası çocuk” açıklamasında bulundu.Göçmenlerde yanıklar, inhalasyona bağlı solunum organlarının hasarı ve diğer hasarların saptandığını söyleyen Gora, soruşturmanın tamamlanması için Polonya’ya hukuki yardım talebinin iletileceğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/belarus-ab-polonya-sinirindaki-2-bin-gocmenle-ilgili-temasa-gecmiyor---1051027071.html
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haberler, polonya, belarus, sınır, dünya
Belarus: Polonyalı askerlerin müdahalesinde 132 göçmen yaralandı
Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı Dmitriy Gora, Polonyalı kolluk kuvvetleri mensuplarının sınırı geçmek isteyen göçmenlere karşı müdahalesi sonucu, 20’si çocuk 132 kişinin yaralandığını belirtti.
Gora, “Polonya kolluk kuvvetleri mensuplarının eylemleri sonucu 132 göçmenin yaralandığı tespit edildi. Aralarında 20’den fazlası çocuk” açıklamasında bulundu.
Göçmenlerde yanıklar, inhalasyona bağlı solunum organlarının hasarı ve diğer hasarların saptandığını söyleyen Gora, soruşturmanın tamamlanması için Polonya’ya hukuki yardım talebinin iletileceğini bildirdi.