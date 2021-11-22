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https://tr.sputniknews.com/20211122/britanya-icisleri-bakanina-kisiye-bildirmeden-vatandasliktan-cikarma-yetkisi-fasizmin-fevki-1051040430.html
Britanya İçişleri Bakanı'na kişiye bildirmeden vatandaşlıktan çıkarma yetkisi: 'Faşizmin fevki'
Britanya İçişleri Bakanı'na kişiye bildirmeden vatandaşlıktan çıkarma yetkisi: 'Faşizmin fevki'
İçişleri Bakanlığı'na habersizce ansızın vatandaşlıktan çıkarma yetkisi veren yasa tasarısının parlamentoda görüşüldüğünden, Britanyalıların The Guardian... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T18:20+0300
2021-11-22T18:47+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
birleşik krallık
içişleri bakanlığı
britanya
vatandaşlıktan çıkarma
shamima begum
priti patel
işid gelini
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Britanya'da çok eleştirilmesine rağmen Başbakan Boris Johnson'ın gözde bakanlarından biri olduğu için kabinede kaldığı söylenen İçişleri Bakanı Priti Patel'in kişiyi haber vermeksizin Britanya vatandaşlığından çıkarma yetkisiyle donanacağından, halkın medya sayesinde haberi oldu. IŞİD gelini vakasında uzun bir yargı süreci yaşanmıştı15 yaşında bir öğrenciyken Britanya'dan Suriye'ye gidip IŞİD'e katılması, bir militanla evlenip üç çocuk doğurması sonrası Britanya vatandaşlığından çıkarılan Shamima Begum'un ülkeye dönüş sürecinin Yüksek Mahkeme'den veto yemesini akıllara getiren bir tasarı, sessiz sedasız şekilde parlamentoya sunuldu. Tasarı, İçişleri Bakanlığı'na 'kişiyi bilgisi olmadan vatandaşlıktan atma' yetkisi öngörüyor.'Ulusal güvenlik, uluslararası ilişkiler öyle gerektirirse'The Guardian gazetesinin gündeme getirdiği Uyruk ve Sınırlar Yasası Tasarısı'nın 9. bölümünde "Bireylere vatandaşlıklarının iptal edildiğini bildirme zorunluluğu, makul ölçüde uygulanabilir değilse, geçerli değildir" deniliyor.Buna göre 'ulusal güvenlik çıkarları veya Birleşik Krallık ile başka bir ülke arasındaki ilişki ya da kamu yararı sözkonusu olduğunda da kişiye vatandaşlıktan çıktığının bildirilmesi gerekmez'.Yürürlükteki uygulamada kişiye bildiriliyorKişiye bildirilerek Britanya vatandaşlığından çıkarma yetkisinin 2005 Londra bombalı saldırılarının ardından verildiğini hatırlatan The Guardian, parlamentoda milletvekillerinin inceleyip değişiklik önerisi sunması aşamasında bulunan yeni tasarının kişiyi bilgilendirme şartını kaldırdığını belirtti. İnternette yoğun tepki çeken tasarı, Twitter'da 'bakanı vatandaşlıktan çıkarın', 'faşizm', 'iğrenç', 'kabustan çıkmış' gibi kınamalarla karşılaştı.Bakanlığa göre vatandaşlık hak değil, ayrıcalıkGazeteye açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Britanya vatandaşlığı bir hak değil, bir ayrıcalıktır" savunmasını yaptı.Açıklamada “Uygun gerekçelerle vatandaşlıktan yoksun bırakma, Birleşik Krallık için tehdit oluşturan veya davranışları çok yüksek zarar içeren kişiler için saklı tutulan bir yetkidir. Uyruk ve Sınırlar Yasası Tasarısı, kanunu değiştirecek, böylece örneğin iletişim kurmanın yolu olmadığında, bildirimde bulunmanın mümkün olmadığı durumlarda kişi vatandaşlıktan mahrum bırakılabilecek" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210226/ingilterede-yuksek-mahkeme-15-yasinda-iside-katilan-samima-begume-ulkeye-donme-izni-vermedi-1043907155.html
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ingiltere, boris johnson, birleşik krallık, içişleri bakanlığı, britanya, vatandaşlıktan çıkarma, shamima begum, priti patel, işid gelini, şamima begüm

Britanya İçişleri Bakanı'na kişiye bildirmeden vatandaşlıktan çıkarma yetkisi: 'Faşizmin fevki'

18:20 22.11.2021 (güncellendi: 18:47 22.11.2021)
© REUTERS / POOL New Priti Patel (solda), Boris Johnson'a gülerken
 Priti Patel (solda), Boris Johnson'a gülerken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / POOL New
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İçişleri Bakanlığı'na habersizce ansızın vatandaşlıktan çıkarma yetkisi veren yasa tasarısının parlamentoda görüşüldüğünden, Britanyalıların The Guardian sayesinde haberi oldu. Twitter'da, 'IŞİD gelini' Begum'un vatandaşlıktan atılmasıyla başlayan süreçte artık kişiye bildirmeye bile gerek görülmemesinin, faşizmin fevki olduğu tepkisi gösterildi.
Britanya'da çok eleştirilmesine rağmen Başbakan Boris Johnson'ın gözde bakanlarından biri olduğu için kabinede kaldığı söylenen İçişleri Bakanı Priti Patel'in kişiyi haber vermeksizin Britanya vatandaşlığından çıkarma yetkisiyle donanacağından, halkın medya sayesinde haberi oldu.

IŞİD gelini vakasında uzun bir yargı süreci yaşanmıştı

15 yaşında bir öğrenciyken Britanya'dan Suriye'ye gidip IŞİD'e katılması, bir militanla evlenip üç çocuk doğurması sonrası Britanya vatandaşlığından çıkarılan Shamima Begum'un ülkeye dönüş sürecinin Yüksek Mahkeme'den veto yemesini akıllara getiren bir tasarı, sessiz sedasız şekilde parlamentoya sunuldu. Tasarı, İçişleri Bakanlığı'na 'kişiyi bilgisi olmadan vatandaşlıktan atma' yetkisi öngörüyor.

'Ulusal güvenlik, uluslararası ilişkiler öyle gerektirirse'

The Guardian gazetesinin gündeme getirdiği Uyruk ve Sınırlar Yasası Tasarısı'nın 9. bölümünde "Bireylere vatandaşlıklarının iptal edildiğini bildirme zorunluluğu, makul ölçüde uygulanabilir değilse, geçerli değildir" deniliyor.
Buna göre 'ulusal güvenlik çıkarları veya Birleşik Krallık ile başka bir ülke arasındaki ilişki ya da kamu yararı sözkonusu olduğunda da kişiye vatandaşlıktan çıktığının bildirilmesi gerekmez'.
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Yürürlükteki uygulamada kişiye bildiriliyor

Kişiye bildirilerek Britanya vatandaşlığından çıkarma yetkisinin 2005 Londra bombalı saldırılarının ardından verildiğini hatırlatan The Guardian, parlamentoda milletvekillerinin inceleyip değişiklik önerisi sunması aşamasında bulunan yeni tasarının kişiyi bilgilendirme şartını kaldırdığını belirtti.
İnternette yoğun tepki çeken tasarı, Twitter'da 'bakanı vatandaşlıktan çıkarın', 'faşizm', 'iğrenç', 'kabustan çıkmış' gibi kınamalarla karşılaştı.

Bakanlığa göre vatandaşlık hak değil, ayrıcalık

Gazeteye açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Britanya vatandaşlığı bir hak değil, bir ayrıcalıktır" savunmasını yaptı.
Açıklamada “Uygun gerekçelerle vatandaşlıktan yoksun bırakma, Birleşik Krallık için tehdit oluşturan veya davranışları çok yüksek zarar içeren kişiler için saklı tutulan bir yetkidir. Uyruk ve Sınırlar Yasası Tasarısı, kanunu değiştirecek, böylece örneğin iletişim kurmanın yolu olmadığında, bildirimde bulunmanın mümkün olmadığı durumlarda kişi vatandaşlıktan mahrum bırakılabilecek" denildi.
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