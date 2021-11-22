https://tr.sputniknews.com/20211122/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-hdpyi-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz-1051033106.html

CHP Grup Başkanvekili Altay: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz

CHP Grup Başkanvekili Altay: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, "HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz, HDP’nin, PKK ile ilişkisi olduğunu görmedim"... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:12+0300

2021-11-22T15:12+0300

2021-11-22T15:14+0300

politika

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engin altay

terör

ittifak

parti

osman kavala

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Altay "HDP’yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. HDP’nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var. Bir siyaseti partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı. Bana göre HDP 6 milyon oy almış, en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar legal bir siyasal partidir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211105/hdp-kapatilmasi-istemiyle-acilan-davada-yazili-savunmasini-aymye-sundu-1050519364.html

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chp, hdp, engin altay, terör, ittifak, parti, osman kavala