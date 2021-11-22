https://tr.sputniknews.com/20211122/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-hdpyi-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz-1051033106.html
CHP Grup Başkanvekili Altay: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
CHP Grup Başkanvekili Altay: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, "HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz, HDP’nin, PKK ile ilişkisi olduğunu görmedim"... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:12+0300
2021-11-22T15:12+0300
2021-11-22T15:14+0300
politika
chp
hdp
engin altay
terör
ittifak
parti
osman kavala
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Altay "HDP’yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. HDP’nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var. Bir siyaseti partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı. Bana göre HDP 6 milyon oy almış, en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar legal bir siyasal partidir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211105/hdp-kapatilmasi-istemiyle-acilan-davada-yazili-savunmasini-aymye-sundu-1050519364.html
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chp, hdp, engin altay, terör, ittifak, parti, osman kavala
CHP Grup Başkanvekili Altay: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
15:12 22.11.2021 (güncellendi: 15:14 22.11.2021)
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, "HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz, HDP’nin, PKK ile ilişkisi olduğunu görmedim" ifadesini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Altay "HDP’yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. HDP’nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var. Bir siyaseti partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı. Bana göre HDP 6 milyon oy almış, en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar legal bir siyasal partidir" dedi.