https://tr.sputniknews.com/20211122/chpli-altay-adayi-erken-aciklamayi-dogru-bulmuyoruz-1051017104.html

CHP'li Altay: Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz

CHP'li Altay: Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T06:21+0300

2021-11-22T06:21+0300

2021-11-22T06:22+0300

politika

chp

engin altay

seçim

aday

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulunduAltay, sunucunun "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız." yanıtını verdi.

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chp, engin altay, seçim, aday