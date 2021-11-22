CHP'li Altay: Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulunduAltay, sunucunun "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız." yanıtını verdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama bir gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında gündeme dair açıklamalarda bulundu
Altay, sunucunun "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız." yanıtını verdi.