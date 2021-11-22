https://tr.sputniknews.com/20211122/chpli-faik-oztrak-ekonomik-krize-dikkat-cekerek-muhalefetin-secim-cagrisini-yineledi-1051034816.html

CHP'li Öztrak, ekonomik krize dikkat çekerek muhalefetin seçim çağrısını yineledi

CHP'li Öztrak, ekonomik krize dikkat çekerek muhalefetin seçim çağrısını yineledi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. CHP MYK toplantısını değerlendiren Öztrak, ekonomik... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:54+0300

2021-11-22T15:54+0300

2021-11-22T16:00+0300

politika

chp

ekonomik kriz

faik öztrak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1044679782_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_b629b20d7b0e3e9351790e01bcacb48b.jpg

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Kara parayla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Öztrak'ın konuşmasının satır başları şu şekilde: "Büyüyen döviz krizinin, Derin bir ekonomik ve toplumsal çöküşe dönüşmemesi için, Yapılması gerekenleri, ve mevcut yönetime yapacağımız uyarıları tartıştık.Türk lirasından 6 sıfır 2005’de atıldı. Dolar kurunun, 1 liralardan 9 liraya yükselişi 16 yıl sürdü. Kurun 9 liradan, Çift haneye geçişi ise sadece 1 ay sürdü. 10 liradan 11 liraya çıkışı ise sadece 6 gün. 16 yıl sonra, dolar kuruna ilk 0’ı koymak, Erdoğan Şahsım Hükümetine nasip oldu.Paramız sadece dolar karşısında değil, Tüm yabancı ülke para birimleri karşısında, güneş görmüş kar gibi eriyor. Türk Lirası son üç ayda Bulgar Levasına karşı yüzde 20, Rumen Leyine karşı yüzde 20, Pakistan Rupisine karşı yüzde 18 değer kaybetti. Serhat şehrimiz Edirne, Bulgaristan’dan günü birlik gelenlerle dolup taşıyor. Bizim yurttaşlarımız dükkânlara yanaşamıyor. Malımız, mülkümüz pazara çıkmış, Yabancılara ucuz ucuz satılıyor. Servet ve mülkiyet hızla el değiştiriyor. Bundan 7 yıl önce, 4 dolara satılan banka hisseleri, şimdi yabancılar tarafından, 1 dolar 20 cente kapatılıyor. Artık dörtte bir fiyatına, yabancılar şirketlerimizi topluyor. Ne yazık ki ucuza kapatılan şirketleri, gayrimenkulleri, Türk varlıklarını daha çok duyacağız. Ağızlarından yerliliği ve milliliği düşürmeyen, Erdoğan Şahsım Koalisyonu, yabancıların ucuza kapattığı malın, mülkün, gayrimenkulün yanına, bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, promosyon diye koyuyor.Bugün Türk lirası tamamen savunmasız kaldıysa, bir sebebi de buharlaşan 128 milyar dolardır. Bu nedenle milli paramız, spekülatörlerin, manipülatörlerin oyuncağı oldu. Son faiz kararı öncesi yaşananları hep beraber gördük. Kurdaki oynaklık, olağanüstü seviyelere çıktı. Ama Merkez Bankası müdahale edemedi. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasını, beş dakika geciktirdi. Belirsizliğe kendi eliyle zirve yaptırdı. O beş dakikalık zaman diliminde, ucuz dövizleri kim kapattı? Kimler o beş dakikadan sonra aldığı dövizleri satıp köşeyi döndü? Dolar almış başını giderken, paramız da pul oluyor. Halkımız yoksulluğu, fukaralığı, İliklerine kadar hissediyor. Tezgâhlardaki, raflardaki malların, yanına yaklaşılmıyor. Fiyat etiketleri iki günde bir değişiyor, el yakıyor. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar, market raflarında kıtlık ve karaborsa emareleri başladı. Ayçiçek yağı, şeker ve un, artık altın muamelesi görüyor. Bir alan, ikinciyi alamıyor.Millet ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. Hamurun çoğu ise ancak bol unla yapılır. Ancak fırıncı un bulamıyor. Fırıncı esnafımız, “Kıtlık geldi de haberimiz mi yok?” diye, Soruyor. Bu yılı geçtik. Gelecek yılın ekmeği bile tehlikede. Çiftçilerimiz artan döviz kuru ve gübre fiyatları nedeniyle, tarlasına gübre atamadı.Tarım Bakanlığı’na göre, Son bir yılda, DAP gübresinin fiyatı yüzde 165, ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 256 zam gördü. Tarladan sofraya kadar her yerde sorun var. Ama Erdoğan Şahsım Yönetimi, milletin sorunlarını bırakmış. Koltuğunun derdine düşmüş.Genel Başkanımız hafta sonu, mutfaktaki yangına çözüm bulmak için, sorunun paydaşlarıyla bir araya geldi. Sonrasında da Erdoğan Şahsım Hükümetinden, 6 maddelik bir tedbir paketini uygulamasını istedi. Tedbirleri bir kez daha hatırlatalım: 1- Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemezsiz, faizsiz kredi vermeli.2- Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli, geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Elektrikte ek kalemler kaldırılmalı.3- Takibe düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli. Kredi geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:4- Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmalı.5- Tüketiciye nefes için gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV 6 ay sıfırlanmalı.6- Tüm belediyelerle kooperatifler arasında işbirliğiGenel Başkanımız, marketlere de, milletle dayanışma için, “Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, Yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzeye, Şu zor dönemde zam yapmayın” çağrısında bulundu. Bugün gösterilen fedakârlık ve dayanışmanın, Biz iş başına geldiğimizde, elbette unutulmayacağını da söyledi. Türk lirasının değerindeki serbest düşüş, şirketlerimizin bilançolarını da vuruyor. Ağustos sonu itibariyle reel sektörün, Döviz açık pozisyonu yaklaşık 124 milyar dolardı. Dolar kuru Ağustos sonunda 8 lira 39 kuruştu.Bütçede öngörülen maaş artışları, memuru da, emekliyi de enflasyona ezdirir. Öngörülen yatırımlar, mevcut ödeneklerle yapılamaz. Çiftçiye verilen destekler yetmez. Bu bütçe esnafı ayağa kaldırmaz. Bu bütçe sadece faiz lobilerini ve dolarla garanti verilen, yandaş müteahhitleri sevindirir.Ekonomide yapılan bir tercih, diğer bir tercihten vazgeçiştir. Erdoğan tüm tercihlerini yandaşları, Ve elin evlatları için yapıyor. Milletimiz, Erdoğan’ın ikinci tercihi bile olamıyor.Erdoğan, 20 yıl önce iktidara geldiğinde, Kucağında tüm dünyada güven uyandıran bir program buldu. Sorunlu, batık bankalar sistemden ayıklanmış, Bankacılık sistemi güçlü bir hale getirilmişti. Yolsuzlukları engelleyecek çağdaş bir İhale Kanunu çıkarılmış, Merkez Bankası’na araç bağımsızlığı verilmişti.Cari açık, önemli bir sorundur. Ve finansal kırılganlıklarımızı artırmaktadır. Ama cari açık parasal değil, yapısal bir sorundur. Yapısal sorunlara da parasal çözüm kalıcı olmaz. Cari açık Merkez Bankalarının değil, hükümetlerin çözmesi gereken bir sorundur. Tüm bu eksenleri kapsayan tutarlı bir plan, Gerçekçi bir strateji olmadan, Sadece faizle oynayarak cari açık sorunu çözülmez. Faizin de, enflasyonun da düşmesini en çok biz isteriz. Ama bu, suni şekilde faizi baskılayarak olmaz. Enflasyon hedefini hükümet, Merkez Bankası'nın da görüşünü alarak belirleyecek. Enflasyon hedefini tutturma, Merkez Bankasının görevi olacak. Banka elindeki araçları bu hedefi tutturmak için, Serbestçe kullanacak. Merkez Bankalarının en önemli sermayesi güvendir. Bankanın yöneticileri güven veren, Liyakatli şahsiyetler olmalıdır. Ancak güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene geri dönmez. Artık ne Erdoğan’a ne de kadrolarına güven kalmıştır. Dolayısıyla faizin düşmesi için yapılacak ilk iş, Seçim sandığının ivedilikle milletin önüne gelmesidir.Ülkenin yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla teçhiz edilmesidir. CHP bunu gerçekleştirmeye hazırdır. Gelir gelmez ilk işimiz, Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığını sahip çıkacak, liyakatli, güvenilir, saygın, itibarlı bir başkanı, atamak olacaktır. Ardından, Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sistemle, Kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz. Yolsuzlukla Mücadelenin yasal altyapısını güçlendireceğiz. Kamu İhale Yasasını, Uluslararası kabul görmüş normlara, Uygun hale getireceğiz. Kamu yatırımlarında etkinliği sağlayacağız. Kara parayla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sistematik vergi affı uygulamasına son vereceğiz. Herkesin vergisini rahat rahat ödeyeceği, Ekonomik ortamı sağlayacağız. Kimsenin büyüme sürecinin dışında kalmasına, izin vermeyeceğiz. Kaynaklar yandaşa değil, millete gidecek. Ve elbette dağımıza, taşımıza, derelerimize sahip çıkacağız. Çevresel sürdürülebilirliği, Ve Paris İklim Anlaşması’ndan doğan, uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde, Yeşil Enerjiye Dönüşüm Stratejisi’ni kararlılıkla uygulayacağız. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ülkemizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımaya hazırız.Daha önce bu ülkeyi krizlerden çıkarmış, Tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık yapılacak bellidir. Seçim, Seçim, Seçim. Herkes bu saatten sonra, Seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmelidir.Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü. Notunu da verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için, Sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de, Erdoğan Şahsım Hükümetine ve koalisyonun küçük ortağına tasdiknamesini verecek. Hepsini evlerine gönderecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, ekonomik kriz, faik öztrak