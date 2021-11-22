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https://tr.sputniknews.com/20211122/chpli-ilgezdi-akmde-2-milyar-liraya-ancak-10-koltukluk-yer-acildi-1051038931.html
CHP'li İlgezdi: AKM'de 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı
CHP'li İlgezdi: AKM'de 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı
CHP'li İlgezdi, AKM'nin 2 milyar liraya mal olduğunu belirterek, eski AKM'de 60 kişinin sığdığı opera çukurunu resmi olarak 80 kişiye, fiilen ise 70 kişiye... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T17:41+0300
2021-11-22T17:41+0300
türkiye
gamze akkuş ilgezdi
akm
atatürk kültür merkezi (akm)
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, dünya standartlarında sahne için 80 kişilik opera çukurunun 129.8 metrekare olması gerektiğini, ancak yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki alanın 93 metrekare olduğunu belirtti.İlgezdi, yazılı açıklamasında, AKM'nin dünya standartlarına göre yapılmadığının ortaya çıktığını savundu.Dünyaca ünlü 46 operanın ortalamasına göre sanatçı ve müzik aletine 1.7 metrekarelik alan düşerken, yeni yapılan AKM'de 1.1 metrekare alan bırakıldığını öne süren İlgezdi, "Bakanlığın dediği gibi dünya standartlarında sahne için 80 kişilik opera çukurunun 129.8 metrekare olması gerekiyor ancak yeni AKM'deki alan 93 metrekare. İlk açıkladıkları 118 kişi için ise 200.6 metrekarelik alan gerekiyor" ifadesini kullandı.AKM'nin 2 milyar liraya mal olduğunu belirten İlgezdi, iktidarın 2008'de "tadilat yapıp açacağız" gerekçesiyle AKM'yi kapattığını, 10 yıl sonra binayı yıkarak, yeni AKM'yi yaptığını ifade etti.İlgezdi, "Ama eski AKM'de 60 kişinin sığdığı opera çukurunu resmi olarak 80 kişiye, fiilen ise 70 kişiye çıkarabildi. Bu da dünya standardından çok küçük olduğu halde. 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı" değerlendirmesinde bulundu.
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gamze akkuş ilgezdi, akm, atatürk kültür merkezi (akm)

CHP'li İlgezdi: AKM'de 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı

17:41 22.11.2021
© DHAAtatürk Kültür Merkezi (AKM)
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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CHP'li İlgezdi, AKM'nin 2 milyar liraya mal olduğunu belirterek, eski AKM'de 60 kişinin sığdığı opera çukurunu resmi olarak 80 kişiye, fiilen ise 70 kişiye çıkarabildi. Bu da dünya standardından çok küçük olduğu halde. 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, dünya standartlarında sahne için 80 kişilik opera çukurunun 129.8 metrekare olması gerektiğini, ancak yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki alanın 93 metrekare olduğunu belirtti.
İlgezdi, yazılı açıklamasında, AKM'nin dünya standartlarına göre yapılmadığının ortaya çıktığını savundu.
Dünyaca ünlü 46 operanın ortalamasına göre sanatçı ve müzik aletine 1.7 metrekarelik alan düşerken, yeni yapılan AKM'de 1.1 metrekare alan bırakıldığını öne süren İlgezdi, "Bakanlığın dediği gibi dünya standartlarında sahne için 80 kişilik opera çukurunun 129.8 metrekare olması gerekiyor ancak yeni AKM'deki alan 93 metrekare. İlk açıkladıkları 118 kişi için ise 200.6 metrekarelik alan gerekiyor" ifadesini kullandı.
AKM'nin 2 milyar liraya mal olduğunu belirten İlgezdi, iktidarın 2008'de "tadilat yapıp açacağız" gerekçesiyle AKM'yi kapattığını, 10 yıl sonra binayı yıkarak, yeni AKM'yi yaptığını ifade etti.
İlgezdi, "Ama eski AKM'de 60 kişinin sığdığı opera çukurunu resmi olarak 80 kişiye, fiilen ise 70 kişiye çıkarabildi. Bu da dünya standardından çok küçük olduğu halde. 2 milyar liraya ancak 10 koltukluk yer açıldı" değerlendirmesinde bulundu.
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