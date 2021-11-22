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Çin'e koronavirüs davası açan avukat Akkurt, Kovid 19'dan hayatını kaybetti
Çin'e koronavirüs davası açan avukat Akkurt, Kovid 19'dan hayatını kaybetti
Ankara'da geçen yıl koronavirüsün ilk ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti'ne karantina tedbirleri kapsamında kapatılan ticari işletmelerin... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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dava
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Ankara Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Melih Akkurt, 13 Mayıs 2020'de, meslektaşı Selenay Kurt ile birlikte koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'e yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.Dava dilekçesinde Çin'in, salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği, salgınla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Dr. Li Wenliang'in susturulduğu, vahşi hayvan ticaretinin ve tüketiminin yasaklanmadığı, 30 Aralık'ta bunun SARS benzeri salgın olabileceğini söyleyen 2 Çinli doktorun görevlerinden alındığı, 18 Ocak’ta Vuhan'da yapılan dev yeni yıl kutlamasına binlerce kişinin katılmasına izin verildiği ileri sürüldü.Dava sürerken koronavirüse yakalanan avukat Melih Akkurt, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam'a bağlı Beşkonak köyünde toprağa verildi. Ankara Barosu da Akkurt için taziye mesajı yayımladı.Avukat Akkurt, o dönem konuyu haberleştiren DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:
https://tr.sputniknews.com/20200513/turk-avukatlardan-koronavirusun-yayildigi-cine-kr-mahrumiyeti-davasi-1042032133.html
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çin, ölüm, dava, tedavi, karantina

Çin'e koronavirüs davası açan avukat Akkurt, Kovid 19'dan hayatını kaybetti

17:02 22.11.2021 (güncellendi: 17:04 22.11.2021)
© DHAAvukat Melih Akkurt
Avukat Melih Akkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Ankara'da geçen yıl koronavirüsün ilk ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti'ne karantina tedbirleri kapsamında kapatılan ticari işletmelerin aylık cirosu üzerinden yüksek tutarda 'kar mahrumiyeti' davası açan avukat Melih Akkurt, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Melih Akkurt, 13 Mayıs 2020'de, meslektaşı Selenay Kurt ile birlikte koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'e yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.
Dava dilekçesinde Çin'in, salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği, salgınla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Dr. Li Wenliang'in susturulduğu, vahşi hayvan ticaretinin ve tüketiminin yasaklanmadığı, 30 Aralık'ta bunun SARS benzeri salgın olabileceğini söyleyen 2 Çinli doktorun görevlerinden alındığı, 18 Ocak’ta Vuhan'da yapılan dev yeni yıl kutlamasına binlerce kişinin katılmasına izin verildiği ileri sürüldü.
Dava sürerken koronavirüse yakalanan avukat Melih Akkurt, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam'a bağlı Beşkonak köyünde toprağa verildi. Ankara Barosu da Akkurt için taziye mesajı yayımladı.
Avukat Akkurt, o dönem konuyu haberleştiren DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:
"İlk davamızı dün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'ne açtık. Söz konusu tazminat davalarında işletmelerin cirosundan genel giderler çıktıktan sonra ortaya çıkan kardan şirketlerin kapalı kaldığı dönemdeki zararlarının kar mahrumiyeti kıstasları çerçevesinde değerlendirilerek tazminatlarının ödenmesini talep ettik. Söz konusu davaları kazandığımızda Çin’in ülkemizdeki ve uluslararası dolaşımdaki değerleri üzerinden tahsilat yapmayı hedefliyoruz. Örneğin bir ticari işletmenin 2 ay kapalı olduğunu düşünelim. Geçtiğimiz yıldaki 2 aylık dönemdeki cirolarına bakılacak. Cirolarından genel giderler, personel giderleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar kar olarak belirlenecek ve bu kardan mahrum kalındığı için mahrum kalınan dönemler doğrultusunda tazminat hesaplanacak."
Avukat Melih Akkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2020
DÜNYA
Türk avukatlardan koronavirüsün yayıldığı Çin'e 'kâr mahrumiyeti' davası
13 Mayıs 2020, 14:30
KORONAVİRÜS
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