https://tr.sputniknews.com/20211122/cine-koronavirus-davasi-acan-avukat-akkurt-kovid-19dan-hayatini-kaybetti-1051037596.html

Çin'e koronavirüs davası açan avukat Akkurt, Kovid 19'dan hayatını kaybetti

Çin'e koronavirüs davası açan avukat Akkurt, Kovid 19'dan hayatını kaybetti

Ankara'da geçen yıl koronavirüsün ilk ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti'ne karantina tedbirleri kapsamında kapatılan ticari işletmelerin... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T17:02+0300

2021-11-22T17:02+0300

2021-11-22T17:04+0300

çin

koronavirüs

ölüm

dava

tedavi

karantina

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Ankara Barosu avukatlarından 37 yaşındaki Melih Akkurt, 13 Mayıs 2020'de, meslektaşı Selenay Kurt ile birlikte koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'e yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.Dava dilekçesinde Çin'in, salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği, salgınla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Dr. Li Wenliang'in susturulduğu, vahşi hayvan ticaretinin ve tüketiminin yasaklanmadığı, 30 Aralık'ta bunun SARS benzeri salgın olabileceğini söyleyen 2 Çinli doktorun görevlerinden alındığı, 18 Ocak’ta Vuhan'da yapılan dev yeni yıl kutlamasına binlerce kişinin katılmasına izin verildiği ileri sürüldü.Dava sürerken koronavirüse yakalanan avukat Melih Akkurt, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam'a bağlı Beşkonak köyünde toprağa verildi. Ankara Barosu da Akkurt için taziye mesajı yayımladı.Avukat Akkurt, o dönem konuyu haberleştiren DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

https://tr.sputniknews.com/20200513/turk-avukatlardan-koronavirusun-yayildigi-cine-kr-mahrumiyeti-davasi-1042032133.html

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çin, ölüm, dava, tedavi, karantina