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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız
https://tr.sputniknews.com/20211122/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklamalarda-bulunuyor-1051042237.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının 26 Kasım'da vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T19:02+0300
2021-11-22T19:24+0300
recep tayyip erdoğan
son dakika
kabine toplantısı
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Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edilecektir.-İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.-Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır. Ülkemizde kurdaki hareketlerin etkisiyle enflasyonla sonuçlanan sıkıntılar vardır. Ama önce sorunun adını doğru koymamız lazım.-Karşımızdaki tablo bizi bir tercihe zorladı, ya yatırımdan, istihdamdan vazgeçecektik ya da tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık.-Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız.-Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.-Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.-
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recep tayyip erdoğan, son dakika, kabine toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız

19:02 22.11.2021 (güncellendi: 19:24 22.11.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının 26 Kasım'da vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı.
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edilecektir.
-İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.
-Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır. Ülkemizde kurdaki hareketlerin etkisiyle enflasyonla sonuçlanan sıkıntılar vardır. Ama önce sorunun adını doğru koymamız lazım.
-Karşımızdaki tablo bizi bir tercihe zorladı, ya yatırımdan, istihdamdan vazgeçecektik ya da tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık.
-Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız.
-Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.
-Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.
-
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