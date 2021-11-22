https://tr.sputniknews.com/20211122/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklamalarda-bulunuyor-1051042237.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının 26 Kasım'da vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T19:02+0300

2021-11-22T19:02+0300

2021-11-22T19:24+0300

recep tayyip erdoğan

son dakika

kabine toplantısı

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Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edilecektir.-İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.-Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır. Ülkemizde kurdaki hareketlerin etkisiyle enflasyonla sonuçlanan sıkıntılar vardır. Ama önce sorunun adını doğru koymamız lazım.-Karşımızdaki tablo bizi bir tercihe zorladı, ya yatırımdan, istihdamdan vazgeçecektik ya da tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık.-Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız.-Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.-Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.-

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recep tayyip erdoğan, son dakika, kabine toplantısı