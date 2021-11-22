Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edilecektir.-İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.-Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır. Ülkemizde kurdaki hareketlerin etkisiyle enflasyonla sonuçlanan sıkıntılar vardır. Ama önce sorunun adını doğru koymamız lazım.-Karşımızdaki tablo bizi bir tercihe zorladı, ya yatırımdan, istihdamdan vazgeçecektik ya da tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık.-Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız.-Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.-Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.-
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recep tayyip erdoğan, son dakika, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının 26 Kasım'da vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı.
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edilecektir.
-İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.
-Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır. Ülkemizde kurdaki hareketlerin etkisiyle enflasyonla sonuçlanan sıkıntılar vardır. Ama önce sorunun adını doğru koymamız lazım.
-Karşımızdaki tablo bizi bir tercihe zorladı, ya yatırımdan, istihdamdan vazgeçecektik ya da tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık.
-Ülkemizi bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız.
-Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.
-Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.