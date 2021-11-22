https://tr.sputniknews.com/20211122/cumhurbaskani-yardimcisi-oktaydan-yunanistana-tepki-insanlik-egede-ayaklar-altina-alindi-1051015274.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: İnsanlık Ege'de ayaklar altına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: İnsanlık Ege'de ayaklar altına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan sahil güvenliğinin sığınmacıların bulunduğu botu Türk kara sularına itmesi ve sığınmacılara yönelik kötü... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T03:58+0300

2021-11-22T03:58+0300

2021-11-22T03:58+0300

türkiye

yunanistan

fuat oktay

sığınmacı

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Oktay, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının sığınmacıların olduğu botu Türk kara sularına itmesi, botun etrafında türbülans oluşturması ve ateş açmasına ilişkin videoyu paylaştı.Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile dün yaptığı görüşmede, Yunanistan'ın gayriinsani geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu, Frontex ile Yunan makamlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündeki beklentiyi ilettiğini hatırlatan Oktay, "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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yunanistan, fuat oktay, sığınmacı