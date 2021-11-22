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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Son günlerdeki 50 artı 1... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T09:10+0300
2021-11-22T09:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
enflasyon
kur
kabine toplantısı
50+1
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor.Kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar olacak.Hürriyet'te yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.Gelecek ayın başında işçi ve işveren kesiminin 2022 yılı için zam pazarlığı yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.50 + 1 masadaKabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son görüşmesinde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili 50 artı 1 tartışmalarının da masada olması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını hem de görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması öngörülüyor. Kur ve enflasyonKabinede, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kurlarda yaşanan artışla, enflasyondaki gelişmeler de tüm yönleriyle değerlendirilecek. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.F-35 ve F-16’larla ilgili diplomasi trafiğiErdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından Ankara-Washington hattında yürütülen F-35 ve F-16’larla ilgili diplomasi trafiği de kabinenin en kritik gündem başlıkları arasında yer alacak.Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’in Türkiye ziyaretiyle F-35 meselesinde gelinen son durum, Türkiye’ye para iadesi veya F-16 modernizasyonuna yönelik yol haritası kabinede detaylarıyla masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan-Biden zirvesinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları da kabinede gündeme gelecek.Koronavirüsle mücadeleToplantının değişmeyen gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapacağı toplantıda yerli aşıda gelinen aşama ve salgında son durum ele alınacak.Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.
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recep tayyip erdoğan, enflasyon, kur, kabine toplantısı, 50+1

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem asgari ücret

09:10 22.11.2021
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Son günlerdeki 50 artı 1 tartışması da toplantının diğer önemli başlığı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor.
Kritik başlıkların ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra en önemli gündem maddesi asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalar olacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.
Gelecek ayın başında işçi ve işveren kesiminin 2022 yılı için zam pazarlığı yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.

50 + 1 masada

Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile son görüşmesinde gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili 50 artı 1 tartışmalarının da masada olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını hem de görüşlerini kabine üyeleriyle paylaşması öngörülüyor.

Kur ve enflasyon

Kabinede, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kurlarda yaşanan artışla, enflasyondaki gelişmeler de tüm yönleriyle değerlendirilecek. Fiyat artışlarına karşı önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.

F-35 ve F-16’larla ilgili diplomasi trafiği

Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından Ankara-Washington hattında yürütülen F-35 ve F-16’larla ilgili diplomasi trafiği de kabinenin en kritik gündem başlıkları arasında yer alacak.
Bu çerçevede ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’in Türkiye ziyaretiyle F-35 meselesinde gelinen son durum, Türkiye’ye para iadesi veya F-16 modernizasyonuna yönelik yol haritası kabinede detaylarıyla masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan-Biden zirvesinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları da kabinede gündeme gelecek.

Koronavirüsle mücadele

Toplantının değişmeyen gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapacağı toplantıda yerli aşıda gelinen aşama ve salgında son durum ele alınacak.
Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.
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