https://tr.sputniknews.com/20211122/darphane-hamit-ve-resat-altinlarini-yeniden-basacak-1051044356.html

Darphane, Hamit ve Reşat altınlarını yeniden basacak

Darphane, Hamit ve Reşat altınlarını yeniden basacak

Darphane, Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

darphane

istanbul kuyumcular odası (iko)

reşat

hamit

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Hamit ve Reşat altınlarının yeniden basılması yönünde çalışma başlattığı bildirildi.İstanbul Kuyumcular Odası’ndan (İKO) yapılan açıklamaya göre, İKO Başkanı Mustafa Atayık'ın Hamit ve Reşat altınlarıyla ilgili piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Darphane üst yönetimiyle sürdürdüğü görüşmeler sonuç verdi. Darphane, vatandaşın Reşat ve Hamit altınlarına olan ilgilerinden dolayı, söz konusu altınların yeniden basılması yönünde çalışma başlattı.İKO Yönetimi, SMS yoluyla sektörü konuyla ilgili bilgilendirdi.SMS notunda ise şu bilgilere yer verildi.

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darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü, darphane, istanbul kuyumcular odası (iko), reşat, hamit