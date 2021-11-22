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Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı: 2 yaralı, 3 gözaltı
Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı: 2 yaralı, 3 gözaltı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın taraftar gurupları Uşak’ta birbirine girdi. Meydana gelen olaylarda 2 şahıs yaralanırken 3 şahıs da... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T00:13+0300
2021-11-22T00:13+0300
yaşam
türkiye
galatasaray
fenerbahçe
uşak
kavga
derbi
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Türkiye de vatandaşların merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sonlandı. Galibiyetin ardından Uşak’ta bazı noktalarında kutlama yapan Fenerbahçeli taraftarlar, bazı noktalarda ise Galatasaray taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.Taraftar grupları arasında çıkan kavgalara Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir çok polis müdahale etti. Yaşanılan olaylarda bir kişi karnından bir kişi de bacağından olmak üzere 2 kişi yaralanırken toplamda 3 şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. Meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri oluşabilecek taşkınlıkları önlemek amaçlı kentte bir çok noktada devriye ekiplerini arttırdı.
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türkiye, galatasaray, fenerbahçe, uşak, kavga, derbi

Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı: 2 yaralı, 3 gözaltı

00:13 22.11.2021
© İHA / KÖKSAL KILINÇGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın taraftar gurupları Uşak’ta birbirine girdi. Meydana gelen olaylarda 2 şahıs yaralanırken 3 şahıs da gözaltına alındı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın taraftar gurupları Uşak’ta birbirine girdi. Meydana gelen olaylarda 2 şahıs yaralanırken 3 şahıs da gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İHA / KÖKSAL KILINÇ
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın taraftar gurupları Uşak’ta birbirine girdi. Meydana gelen olaylarda 2 şahıs yaralanırken 3 şahıs da gözaltına alındı.
Türkiye de vatandaşların merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sonlandı. Galibiyetin ardından Uşak’ta bazı noktalarında kutlama yapan Fenerbahçeli taraftarlar, bazı noktalarda ise Galatasaray taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.
Taraftar grupları arasında çıkan kavgalara Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir çok polis müdahale etti.
Yaşanılan olaylarda bir kişi karnından bir kişi de bacağından olmak üzere 2 kişi yaralanırken toplamda 3 şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.
Meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri oluşabilecek taşkınlıkları önlemek amaçlı kentte bir çok noktada devriye ekiplerini arttırdı.
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