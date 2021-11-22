DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok

Taraflı, partili cumhurbaşkanı ve akraba bakanın göreve başladığı 2018 yılından bu yana ülkemiz yokuş aşağı yuvarlanıyor. Sayın Erdoğan’ın, tek imzayla, aklına esen her şeyi yapmaya başladığı günden beri yoksullaşıyoruz. 13 sene kabinede Sayın Erdoğan’la beraber görev yapmış birisi olarak buradan kendisine sesleniyorum. Her dar boğazda, 2002 krizinde, 2009 krizinde ekonomiyi teslim ettiği bir arkadaşı olduğunu da hatırlatarak kendisine sesleniyorum; Akıl dışı, bilim dışı tezlerinizi artık bir kenara bırakın. Bu ülke bunların maliyetini çok ağır ödüyor. Taraflı, partili cumhurbaşkanı ve akraba bakanın göreve başladığı 2018 yılından bu yana ülkemiz yokuş aşağı yuvarlanıyor. Sayın Erdoğan’ın, tek imzayla, aklına esen her şeyi yapmaya başladığı günden beri yoksullaşıyoruz. 13 sene kabinede Sayın Erdoğan’la beraber görev yapmış birisi olarak buradan kendisine sesleniyorum. Her dar boğazda, 2002 krizinde, 2009 krizinde ekonomiyi teslim ettiği bir arkadaşı olduğunu da hatırlatarak kendisine sesleniyorum; Akıl dışı, bilim dışı tezlerinizi artık bir kenara bırakın. Bu ülke bunların maliyetini çok ağır ödüyor.

İnsanlar mutsuz, insanlar aç, insanlar umutsuz. Türkiye’nin dört bir yanını geziyorum. 70'ten fazla ile gittim, 100'den fazla ilçeye gittim. Bu ülkenin gençleri geleceklerini artık bu ülkede görmek istemiyor. Yazıktır, günahtır. Bu ülkenin ekonomisi sizin oyuncağınız değil! Türkiye, sizin aklınıza gelenleri deneyeceğiniz bir laboratuvar değil! Bu ülkenin haysiyetli insanları da sizin kobayınız değil. Yeter artık! Hep söylüyorum; bakın, bilmiyor olabilirsiniz, bilmediğinizin farkında da olmayabilirsiniz. ama hiç olmasa bilenlerle çalışın, bilenelere danışın. İnsanlar mutsuz, insanlar aç, insanlar umutsuz. Türkiye’nin dört bir yanını geziyorum. 70'ten fazla ile gittim, 100'den fazla ilçeye gittim. Bu ülkenin gençleri geleceklerini artık bu ülkede görmek istemiyor. Yazıktır, günahtır. Bu ülkenin ekonomisi sizin oyuncağınız değil! Türkiye, sizin aklınıza gelenleri deneyeceğiniz bir laboratuvar değil! Bu ülkenin haysiyetli insanları da sizin kobayınız değil. Yeter artık! Hep söylüyorum; bakın, bilmiyor olabilirsiniz, bilmediğinizin farkında da olmayabilirsiniz. ama hiç olmasa bilenlerle çalışın, bilenelere danışın.