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Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü
Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü
Diyarbakır'da, husumetli iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada ölü sayısı 3’e çıktı. 32 yaşındaki Muzaffer Baran da tedavi... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-22T15:32+0300
diyarbakır
türkiye
barış
yaralı
silahlı kavga
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Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu.Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211121/esenyurtta-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1051006675.html
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diyarbakır, barış, yaralı, silahlı kavga

Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü

15:30 22.11.2021 (güncellendi: 15:32 22.11.2021)
© DHADiyarbakır'da barış buluşmasında kavga
Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Diyarbakır'da, husumetli iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada ölü sayısı 3’e çıktı. 32 yaşındaki Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu.
Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.
Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
TÜRKİYE
Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
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