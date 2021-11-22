https://tr.sputniknews.com/20211122/diyarbakirda-baris-bulusmasinda-kavga-cikti-3-olu-1051033995.html

Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü

Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü

Diyarbakır'da, husumetli iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada ölü sayısı 3’e çıktı. 32 yaşındaki Muzaffer Baran da tedavi... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:30+0300

2021-11-22T15:30+0300

2021-11-22T15:32+0300

diyarbakır

türkiye

barış

yaralı

silahlı kavga

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Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu.Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211121/esenyurtta-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1051006675.html

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diyarbakır, barış, yaralı, silahlı kavga