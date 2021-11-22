https://tr.sputniknews.com/20211122/doktorlardan-beyaz-yuruyus-guclu-bir-eylem-olacak-1051028490.html

Doktorlardan ‘Beyaz Yürüyüş’: ‘Güçlü bir eylem olacak’

Doktorlardan ‘Beyaz Yürüyüş’: ‘Güçlü bir eylem olacak’

TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:46+0300

2021-11-22T13:46+0300

2021-11-22T13:46+0300

seyir hali

radyo

yürüyüş

maaş

sağlık bakanlığı

türk tabipleri birliği (ttb)

emeklilik

çalışma

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Doktorlardan ‘Beyaz Yürüyüş’: ‘Güçlü bir eylem olacak’ 22.11.2021 SEYİR HALİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, hekimlerin taleplerini ve sağlık sisteminin sorunlarını gündeme getirmek için 23 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirecekleri Beyaz Yürüyüş’ü, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Doç. Dr. Erdoğdu, hekimlerin son 20 yıl boyunca yaşadıkları sorunları, şöyle sıraladı:“2002 yılından beri Sağlıkta Dönüşüm programı nedeniyle birinci basamak çökertildi. Arkasından performans uygulamaları getirildi ki bu sağlığa ve tıbba uygun değildir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iş yükü arttı. 21 aydır da salgın dönemindeyiz. Salgın birinci basamakta önlenir ancak birinci basamak zayıflatıldığı ve şehir hastanelerine kaynaklar ayrıldığı için böyle olmadı. İnsanlar ağır hasta oldu. Acillere, Kovid polikliniklerine, kliniklerine ve yoğun bakımlarına geldiler. Sağlık çalışanları haliyle bu yükü kaldıramadı. Duygusal olarak tükendi ve fiziksel olarak yıprandı. Üstelik gelirleri de azaldı. Enflasyon en büyük sorun, hekimler de geçinemiyoruz diyor artık. Yoksulluk sınırı 10 bin lira olmuş. Hekimlerin aldığı aylıklar düşük kaldı. Üstelik performans dağıtılıyor deniyor ama adil değil. Branşlar ve çalışanlar arası farklılık var. Emekliliğe yansımıyor. Biz performansı reddediyoruz. Bunun yerine 7200 ek göstergenin yükseltilmiş özel hizmet tazminatı ile birlikte artırılmasını, maaşların en az yüzde 150 artırılmasını emekliliğe de yansıtılmasını istiyoruz.”‘20 aydır hiçbir randevu talebimiz karşılık bulmadı, artık bir atılım yapmak istedik’Sağlık Bakanı tarafından randevu taleplerinin 20 ay boyunca karşılık bulmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Erdoğdu, hekimlerin taleplerini ve Beyaz Yürüyüş eyleminin hazırlık sürecini “Bir aydır alandayız. TTB olarak bize bağlı 65 il tabip odasının çoğuna gittik. Bölge gezileri yaptık. İl Tabip Odası yönetimleri de alana çıktı. Hekimlerle buluşuyoruz. Tüm bu sorunları konuşuyoruz ve taleplerimizi söylüyoruz. Bakandan da randevu istedik defalarca, 20 aydır hiçbir randevu talebimiz karşılık bulmadı. Bunun için biz artık bir atılım yapmak istedik. Bunun için her haftaya bir tema belirledik. Önce ‘5 dakikada hekimlik yapılmaz’ dedik. Sonra ‘Kovid-19 meslek hastalığı yasası çıkarılsın ayrıca salgın üç yıl sürecekse her yıla 120 gün ek sıra yıpranma payı istiyoruz’ dedik. Bir asistan üç yıl salgında hizmet verdiyse dört yıl çalışmış kabul edilsin. Emekliliğe yansıyacak yaşanabilir tek ödeme istediğimizi söyledik. ‘Çalışma koşullarımız iyileştirilsin’ talebimizi sonraki hafta basın açıklaması ile duyurduk. Geçtiğimiz gün 19 Kasım, kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir’in sağlıkta şiddet nedeniyle kaybedilmesinin altıncı yıldönümüydü. Onu andık ve ‘Sağlıkta şiddet yasası eski haline getirilsin ve önlensin’ dedik” diye açıkladı.‘Güçlü bir eylem olacağını şimdiden söyleyebilirim’Doç. Dr. Erdoğdu, Beyaz Yürüyüş boyunca neler olacağını “En son yarın 23 Kasım’da İstanbul’a gidiyoruz. Kadıköy’de hekimler, yurttaşlarımız, demokratik kitle örgütü temsilcileri, sendika ve siyasi parti örgütü temsilcileri bizi uğurlayacak. Geniş katılımlı bir yürüyüş başlatıyoruz. İki otobüs kadar olacağız. Daha sonra oradan Kocaeli’ne gideceğiz. Hastane ziyaretlerimiz olacak, halka yönelik bildiri dağıtacağız. Oradan Bursa’ya, Eskişehir’e ve Ankara’ya geçeceğiz. Ankara’ya 27 Kasım’da geliyoruz. Öğle saatinde TTB’nin önünde buluşacağız ve bizi yine geniş bir kitlenin karşılayacağını düşünüyoruz. Orada ‘Beyaz Forum’ yapacağız. Yılmaz Güney Sahnesi’nin bahçesi ayarlandı. Orada herkese söz vereceğiz. Serbest kürsümüz olacak, hastalarımız konuşacak. Hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları konuşacak. Bir sonraki aşama için yol haritası belirleyeceğiz. Güçlü bir eylem olacağını birçok çevreden destek bulduğumuzu şimdiden söyleyebilirim” diye aktardı.

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radyo, yürüyüş, maaş, sağlık bakanlığı, türk tabipleri birliği (ttb), emeklilik, çalışma, аудио