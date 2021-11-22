https://tr.sputniknews.com/20211122/dovme-sanatcisi-gultekin-sevgilisinin-adini-dovme-yaptirmak-isteyenleri-defalarca-uyariyorum-1051029723.html

Dövme sanatçısı Gültekin: Sevgilisinin adını dövme yaptırmak isteyenleri defalarca uyarıyorum

Dövme sanatçısı Gültekin: Sevgilisinin adını dövme yaptırmak isteyenleri defalarca uyarıyorum

Ünlü dövme sanatçısı Özkan Gültekin, “Sevgilisinin adını dövme yaptırmak isteyenleri defalarca uyarıyorum. Dövmeyle sevginin kıyası olamaz! Sevgililer, ‘Adımı... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T14:17+0300

2021-11-22T14:17+0300

2021-11-22T14:34+0300

dövme

görüş

osmanlı

kerimcan durmaz

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Ünlülerin dövmecisi olarak da bilinen Özkan Gültekin, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Hint kınasıyla yapılan geçici dövmeleri izleyip nasıl yapıldığına bakardım’Mühendislik eğitimi almış olmasına rağmen sadece 1 yıl mühendislik yapan, hayatını uzun yıllardır dövme sanatçısı olarak kazanan Özkan Gültekin, şunları söyledi:Gültekin, yapmayı en çok sevdiği figürlerle ilgili, “En çok sevdiğim tarz şudur diyerek belli bir kalıbın içerisinde kalmayı pek doğru bulmuyorum. Yaptığım her işin sonucunda aynı hazzı ve zevki tadıyorsam benim için en sevdiğim tarz odur. Fakat şu sıralar spesifik olarak tercih ettiğim dövme tarzları; genellikle siyah-gri tonlarında ve hayvan figürlerinin geometrik çizgilerle birleşimi, mitolojik heykeller, ince detaylı ve noktasal çalışmalar olur” ifadelerini kullandı.“Beyaz ten dövmeyi tüm detaylarıyla ortaya çıkarır, renkli dövmeler de en çok beyaz tenlilere yakışıyor” diyen Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Osmanlı’da ulakların kafa derilerine dövme yapılırmış’Gültekin, “Osmanlı’da beylikler arasındaki mesajlaşmaları sağlamak için ulakların kafa derilerine dövme yapılırmış. Ulaklarım saçları kazınırmış, gönderilmek istenen mesaj kafa derilerine işlenirmiş” diye konuştu:Gültekin, ‘Nasıl bir dövmeyle başlamalı?’ sorusunu şöyle yanıtladı:-İnsanlar yurtdışına gidip dövme yaptırıyor, pek azı tatmin edici sonuç elde ediyor. Dövme yaptıranların yurtdışı merakını neye bağlıyorsunuz?'Dövmeyle sevginin kıyası olamaz'Dünyaca ünlü makyöz Anar Agakishiev’den Kerimcan Durmaz’a birçok isme dövme yapan ve şimdiye kadar 1000 civarı dövme yaptığını belirten Gültekin, “Sevgilinin adını dövme yaptırmak isteyenleri defalarca uyarıyorum. Dövmeyle sevginin kıyası olamaz, ‘adımı yazdırmazsan demek ki beni sevmiyorsun’ denilemez. Bu şekilde sevgilisinin ismini yazdıranlar ayrıldıktan sonra ‘çok pişman oldum’ diyerek tekrar geliyorlar” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20151020/cezayir-dovme-1018681475.html

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2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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dövme, osmanlı, kerimcan durmaz