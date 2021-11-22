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https://tr.sputniknews.com/20211122/einsteinin-en-degerli-el-yazmasi-satisa-cikiyor-1051027328.html
Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor
Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor
Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makale satışa çıkıyor. Fransa'da düzenlenecek olan müzayedede tarihi eser... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:14+0300
2021-11-22T13:16+0300
yaşam
albert einstein
el yazması
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Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'in bir el yazması açık artırmayla satışa çıkıyor.El yazmasının görelilik teorisinin ön hazırlıklarını içerdiği belirtiliyor. NTV’nin aktardığına göre, Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon euroya alıcı bulması bekleniyor.Müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211003/einsteinin-1896-tarihli-lise-karnesi-ortaya-cikti-1049476885.html
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albert einstein, el yazması, satış

Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor

13:14 22.11.2021 (güncellendi: 13:16 22.11.2021)
© AP Photo / Dmitri LovetskiAlbert Einstein'ın resmi St. Petersburg duvarında
Albert Einstein'ın resmi St. Petersburg duvarında - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Dmitri Lovetski
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Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makale satışa çıkıyor. Fransa'da düzenlenecek olan müzayedede tarihi eser niteliğindeki el yazmasına 2-3 milyon euro ödenmesi bekleniyor.
Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'in bir el yazması açık artırmayla satışa çıkıyor.
El yazmasının görelilik teorisinin ön hazırlıklarını içerdiği belirtiliyor. NTV’nin aktardığına göre, Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon euroya alıcı bulması bekleniyor.
Müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.
© Christie's Albert Einstein, 54 sayfalık el yazması makale
 Albert Einstein, 54 sayfalık el yazması makale - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
Albert Einstein, 54 sayfalık el yazması makale
© Christie's
El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti.
Albert Einstein - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
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