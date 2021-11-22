https://tr.sputniknews.com/20211122/einsteinin-en-degerli-el-yazmasi-satisa-cikiyor-1051027328.html

Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor

Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor

Einstein'in 100 yıldan uzun bir süre önce kaleme aldığı 54 sayfalık el yazması makale satışa çıkıyor. Fransa'da düzenlenecek olan müzayedede tarihi eser... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:14+0300

2021-11-22T13:14+0300

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yaşam

albert einstein

el yazması

satış

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Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'in bir el yazması açık artırmayla satışa çıkıyor.El yazmasının görelilik teorisinin ön hazırlıklarını içerdiği belirtiliyor. NTV’nin aktardığına göre, Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi'nde satışa çıkacak olan el yazmasının 2 - 3 milyon euroya alıcı bulması bekleniyor.Müzayedeyi düzenleyen Christie's'ten yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki bu şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en değerli Einstein el yazması" denildi.El yazmasının 1913 - 1914 yılları arasında İsviçre'nin Zürih kentinde kaleme alındığı belirtildi. Makale İsviçreli mühendis Michele Besso'yla birlikte kaleme alındı. Christie's Besso'nun elindeki makalenin uzun yıllar çok iyi durumda korunduğunu belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211003/einsteinin-1896-tarihli-lise-karnesi-ortaya-cikti-1049476885.html

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albert einstein, el yazması, satış