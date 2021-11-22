https://tr.sputniknews.com/20211122/el-salvadorda-dunyanin-ilk-bitcoin-sehri-kuruluyor-1051013839.html

El Salvador'da dünyanın ilk 'Bitcoin Şehri' kuruluyor

El Salvador'da dünyanın ilk 'Bitcoin Şehri' kuruluyor

El Salvador Devlet Başkan Nayib Bukele, BTC tahvilleriyle desteklenen dünyanın ilk Bitcoin Şehri'ni inşa edeceklerini açıkladı. Ülkenin doğusundaki bir... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T00:40+0300

2021-11-22T00:40+0300

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dünya

el salvador

şehir

bitcoin

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu.Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.Bukele, şehrin inşası veya ne zaman tamamlanacağı konusunda tarih vermezken, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoin'e mal olacağını tahmin ettiğini açıkladı.Her şeyin dijital olacağı Bitcoin City’de iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacak ve toplanan vergilerin yarısı şehrin inşasına yatırım yapmak için diğer yarısı da şehrin bakım-onarımı için kullanılacak. Bitcoin madenciliği için gerek enerjinin ise yanardağının jeotermal enerjisinden yararlanılacağı açıklandı.Yaklaşık 2 ay önce Bitcoin’i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador’da halk ekonomik sıkıntılar ile mücadele ederken, söz konusu proje birçok kesimin tepkisini çekti.

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el salvador, şehir, bitcoin