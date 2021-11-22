https://tr.sputniknews.com/20211122/emekli-amiral-popov-kursk-denizaltisi-bir-nato-denizaltisinin-carpmasi-sonucu-batti---1051029102.html

Emekli Amiral Popov: Kursk denizaltısı, bir NATO denizaltısının çarpması sonucu battı

Emekli Amiral Popov: Kursk denizaltısı, bir NATO denizaltısının çarpması sonucu battı

Rusya Kuzey Filosu'nun eski komutanı Amiral Vyaçeslav Popov, Ağustos 2020'de çok sayıda denizcinin ölümüyle sonuçlanan Kursk denizaltısı faciasının bir NATO... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:59+0300

2021-11-22T13:59+0300

2021-11-22T14:00+0300

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1999-2001 yıllarında Kuzey Filosu komutanı olarak görev yapan Vyaçeslav Popov, Sputnik'e verdiği demeçte denizde yaşanan en büyük facialardan biri olan ve nedeni torpido patlaması olarak açıklanan Kursk nükleer denizaltı faciasının arka planını anlattı. Kursk'un bir NATO denizaltısıyla çarpışması sonucu battığını ve denizaltının adını yüzde 90 bildiğini belirten Popov, "Ancak denizaltının adını kamuoyu önünde açıklamam için kanıtlara sahip olmam ve onları sunmam gerekir ama sunamıyorum. Kursk'la çarpışan denizaltı Kursk'u takip ediyordu. Görünen o ki, deniz koşulları ve diğer tüm koşullar nedeniyle güvenliği sağlayamadı, çok fazla yaklaştı ya da Kursk'un manevrasıyla temas kayboldu. NATO denizaltısıydı. Orada, Kursk'la çarpıştığı bölgedeydi" dedi. Yabancı denizaltının bir süre denizin dibinde durarak hareket kabiliyetini yeniden kazanmaya çalıştığını ve yeniden hareket etmeye başladıktan sonra üsse döndüğünü anlatan Popov, denizaltının Rus denizaltısavar uçakları tarafından Norveç kıyılarında tespit edildiğinin altını çizdi. Çarpışma anına ait sesleri kaydettiklerini ve analiz için helikopterle akustik laboratuvarına gönderdiğini kaydeden Popov, "Aldığım rapora göre sesler, insan elinden değil bir mekanizmadan, bir tür otomatik makineden geliyordu. Denizaltılarımızda bu tür sesleri çıkaracak mekanizmalar veya sistemler bulunmuyordu. Bundan dolayı, bunu sadece yabancı bir denizaltı yapabilirdi" ifadelerini kullandı. Popov, 2000 yılında Kursk denizaltısı faciası hakkında hazırlanan bir belgeselde, kazayla ilgili en güçlü ihtimalin aidiyeti belirlenmeyen bir denizaltıyla çarpışma olduğunu, yabancı denizaltının Kursk'un en hassas yerine 'elbette bilinçsiz olarak' çarptığını söylemişti. Rus denizaltısı Kursk, Norveç ile Rusya arasındaki Barents Denizi'nde Kuzey Filosu'nun askeri tatbikatı sırasında yaşanan iki patlamanın ardından batmış ve 118 denizcinin tamamı hayatını kaybetmişti. Rus basınında ve dış basında çıkan haberlerde tatbikatın yapıldığı bölgede ABD Donanması'na ait Memphis ve Toledo nükleer denizaltıları ile İngiliz Donanması'na ait Splendid denizaltısının bulunduğu belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın söz konusu gemilerin incelenmesi yönündeki talebine Washington ve Londra'dan ret yanıtı gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20150812/1017087979.html

https://tr.sputniknews.com/20150526/1015660165.html

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abd, rusya, ingiltere, nato, sovyetler birliği, kursk, denizaltı, vyaçeslav popov