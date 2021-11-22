Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/emekli-amiral-popov-kursk-denizaltisi-bir-nato-denizaltisinin-carpmasi-sonucu-batti---1051029102.html
Emekli Amiral Popov: Kursk denizaltısı, bir NATO denizaltısının çarpması sonucu battı
Emekli Amiral Popov: Kursk denizaltısı, bir NATO denizaltısının çarpması sonucu battı
Rusya Kuzey Filosu'nun eski komutanı Amiral Vyaçeslav Popov, Ağustos 2020'de çok sayıda denizcinin ölümüyle sonuçlanan Kursk denizaltısı faciasının bir NATO... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:59+0300
2021-11-22T14:00+0300
dünya
abd
rusya
ingiltere
nato
sovyetler birliği
kursk
denizaltı
vyaçeslav popov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051029037_0:321:2696:1838_1920x0_80_0_0_d54c58a3f72032769bcef0944170dfa3.jpg
1999-2001 yıllarında Kuzey Filosu komutanı olarak görev yapan Vyaçeslav Popov, Sputnik'e verdiği demeçte denizde yaşanan en büyük facialardan biri olan ve nedeni torpido patlaması olarak açıklanan Kursk nükleer denizaltı faciasının arka planını anlattı. Kursk'un bir NATO denizaltısıyla çarpışması sonucu battığını ve denizaltının adını yüzde 90 bildiğini belirten Popov, "Ancak denizaltının adını kamuoyu önünde açıklamam için kanıtlara sahip olmam ve onları sunmam gerekir ama sunamıyorum. Kursk'la çarpışan denizaltı Kursk'u takip ediyordu. Görünen o ki, deniz koşulları ve diğer tüm koşullar nedeniyle güvenliği sağlayamadı, çok fazla yaklaştı ya da Kursk'un manevrasıyla temas kayboldu. NATO denizaltısıydı. Orada, Kursk'la çarpıştığı bölgedeydi" dedi. Yabancı denizaltının bir süre denizin dibinde durarak hareket kabiliyetini yeniden kazanmaya çalıştığını ve yeniden hareket etmeye başladıktan sonra üsse döndüğünü anlatan Popov, denizaltının Rus denizaltısavar uçakları tarafından Norveç kıyılarında tespit edildiğinin altını çizdi. Çarpışma anına ait sesleri kaydettiklerini ve analiz için helikopterle akustik laboratuvarına gönderdiğini kaydeden Popov, "Aldığım rapora göre sesler, insan elinden değil bir mekanizmadan, bir tür otomatik makineden geliyordu. Denizaltılarımızda bu tür sesleri çıkaracak mekanizmalar veya sistemler bulunmuyordu. Bundan dolayı, bunu sadece yabancı bir denizaltı yapabilirdi" ifadelerini kullandı. Popov, 2000 yılında Kursk denizaltısı faciası hakkında hazırlanan bir belgeselde, kazayla ilgili en güçlü ihtimalin aidiyeti belirlenmeyen bir denizaltıyla çarpışma olduğunu, yabancı denizaltının Kursk'un en hassas yerine 'elbette bilinçsiz olarak' çarptığını söylemişti. Rus denizaltısı Kursk, Norveç ile Rusya arasındaki Barents Denizi'nde Kuzey Filosu'nun askeri tatbikatı sırasında yaşanan iki patlamanın ardından batmış ve 118 denizcinin tamamı hayatını kaybetmişti. Rus basınında ve dış basında çıkan haberlerde tatbikatın yapıldığı bölgede ABD Donanması'na ait Memphis ve Toledo nükleer denizaltıları ile İngiliz Donanması'na ait Splendid denizaltısının bulunduğu belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın söz konusu gemilerin incelenmesi yönündeki talebine Washington ve Londra'dan ret yanıtı gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20150812/1017087979.html
https://tr.sputniknews.com/20150526/1015660165.html
rusya
ingiltere
sovyetler birliği
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051029037_0:25:2696:2047_1920x0_80_0_0_f5e733933c78c103c575913312e983b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ingiltere, nato, sovyetler birliği, kursk, denizaltı, vyaçeslav popov

Emekli Amiral Popov: Kursk denizaltısı, bir NATO denizaltısının çarpması sonucu battı

13:59 22.11.2021 (güncellendi: 14:00 22.11.2021)
© SputnikKursk nükleer denizaltı faciasının anma töreni
Kursk nükleer denizaltı faciasının anma töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya Kuzey Filosu'nun eski komutanı Amiral Vyaçeslav Popov, Ağustos 2020'de çok sayıda denizcinin ölümüyle sonuçlanan Kursk denizaltısı faciasının bir NATO denizaltısının çarpması sonucu gerçekleştiğini söyledi.
1999-2001 yıllarında Kuzey Filosu komutanı olarak görev yapan Vyaçeslav Popov, Sputnik'e verdiği demeçte denizde yaşanan en büyük facialardan biri olan ve nedeni torpido patlaması olarak açıklanan Kursk nükleer denizaltı faciasının arka planını anlattı.
Kursk'un bir NATO denizaltısıyla çarpışması sonucu battığını ve denizaltının adını yüzde 90 bildiğini belirten Popov, "Ancak denizaltının adını kamuoyu önünde açıklamam için kanıtlara sahip olmam ve onları sunmam gerekir ama sunamıyorum. Kursk'la çarpışan denizaltı Kursk'u takip ediyordu. Görünen o ki, deniz koşulları ve diğer tüm koşullar nedeniyle güvenliği sağlayamadı, çok fazla yaklaştı ya da Kursk'un manevrasıyla temas kayboldu. NATO denizaltısıydı. Orada, Kursk'la çarpıştığı bölgedeydi" dedi.
Yabancı denizaltının bir süre denizin dibinde durarak hareket kabiliyetini yeniden kazanmaya çalıştığını ve yeniden hareket etmeye başladıktan sonra üsse döndüğünü anlatan Popov, denizaltının Rus denizaltısavar uçakları tarafından Norveç kıyılarında tespit edildiğinin altını çizdi.
Kursk denizaltısında yaşanan patlamanın 15. yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2015
DÜNYA
Rusya, Kursk faciasını andı
12 Ağustos 2015, 15:43
Çarpışma anına ait sesleri kaydettiklerini ve analiz için helikopterle akustik laboratuvarına gönderdiğini kaydeden Popov, "Aldığım rapora göre sesler, insan elinden değil bir mekanizmadan, bir tür otomatik makineden geliyordu. Denizaltılarımızda bu tür sesleri çıkaracak mekanizmalar veya sistemler bulunmuyordu. Bundan dolayı, bunu sadece yabancı bir denizaltı yapabilirdi" ifadelerini kullandı.
Popov, 2000 yılında Kursk denizaltısı faciası hakkında hazırlanan bir belgeselde, kazayla ilgili en güçlü ihtimalin aidiyeti belirlenmeyen bir denizaltıyla çarpışma olduğunu, yabancı denizaltının Kursk'un en hassas yerine 'elbette bilinçsiz olarak' çarptığını söylemişti.
Kursk faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2015
DÜNYA
Ruslar sordu: Kursk gibi 11 Eylül'ün de oyununu yapar mıydınız?
26 Mayıs 2015, 11:46
Rus denizaltısı Kursk, Norveç ile Rusya arasındaki Barents Denizi'nde Kuzey Filosu'nun askeri tatbikatı sırasında yaşanan iki patlamanın ardından batmış ve 118 denizcinin tamamı hayatını kaybetmişti. Rus basınında ve dış basında çıkan haberlerde tatbikatın yapıldığı bölgede ABD Donanması'na ait Memphis ve Toledo nükleer denizaltıları ile İngiliz Donanması'na ait Splendid denizaltısının bulunduğu belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın söz konusu gemilerin incelenmesi yönündeki talebine Washington ve Londra'dan ret yanıtı gelmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:531 tonluk danayı fırçayla durdurmak istedi, hastanelik oldu
14:48'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı: ‘Sadaka değil, paramızı istiyoruz’
14:38Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 88 arttı
14:38Putin'le görüşmeye hazırlanan Abbas: Filistin topraklarını ve halkını birleştirmekte kararlıyız
14:33Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
14:30The Guardian: YPG’ye bağlı DSG, tutuklu IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor
14:25AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok
14:24JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama: 2022 ortasında bitebilir
14:24Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
14:17Dövme sanatçısı Gültekin: Sevgilisinin adını dövme yaptırmak isteyenleri defalarca uyarıyorum
14:08Fazıl Say, AKM opera binasının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesine tepki gösterdi
14:06Adalet Bakanı duyurdu: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
13:59Emekli Amiral Popov: Kursk denizaltısı, bir NATO denizaltısının çarpması sonucu battı
13:57Hollanda Başbakanı'ndan koronavirüs tedbiri karşıtlarına: Şiddete başvuran aptallar
13:54Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci
13:46Doktorlardan ‘Beyaz Yürüyüş’: ‘Güçlü bir eylem olacak’
13:45Winamp'ten 'yeni nesil' geri dönüş: Spotify benzeri olacağı iddia ediliyor
13:41Sabah yazarı: Otomotivde kara liste dönemi başlıyor
13:39Serdengeçti: Satılan 128 değil 140 milyar dolardı, 73 milyar doları şirketlere gitti
13:33Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek