Erdoğan: İnşallah 2023 için çok farklı adımların atılacağı bir dönem içerisinde olacağız

"Tabi şu anda Avrupa'yı dolaşıyorsunuz ve Avrupa'da UID'nin temsilcileriyle bir araya gelmek suretiyle yeni bir heyecan, yeni bir aşkı inşallah orada törpülüyorsunuz. Bundan dolayı da gerek Efkan (Ala) kardeşim sizlere gerekse tüm UID'nin Avrupa'daki temsilcilerine tüm kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah 2023 için çok farklı adımların atılacağı bir dönem içerisinde olacağız. Ben sizin bu heyecanınızı, coşkunuzu bu şekilde görüyorum ve bunun neticesini de Allah'ın izniyle alacağımıza inanıyorum. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları olarak, UID'nin bu performansını bu şekilde devam ettirmesi halinde neticeyi muhakkak alacaktır. Gerek UID Başkanına gerekse de diğer bölge başkanlarına kalbi şükranlarımı bildiriyorum."