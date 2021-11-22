https://tr.sputniknews.com/20211122/erol-bulut-5-dakikada-mac-bitti-hakkimizi-helal-etmiyoruz-adalet-adina-konusacak-hicbir-sey-yok-1051050194.html

Erol Bulut: 5. dakikada maç bitti, hakkımızı helal etmiyoruz, adalet adına konuşacak hiçbir şey yok

Erol Bulut: 5. dakikada maç bitti, hakkımızı helal etmiyoruz, adalet adına konuşacak hiçbir şey yok

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Adalet adına konuşacak hiçbir şey... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T23:36+0300

2021-11-22T23:36+0300

2021-11-22T23:36+0300

spor

gaziantep

spor toto süper lig

trabzonspor

erol bulut

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Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını belirtti."Bugün özellikle soru almayacağım." diyen Bulut, "Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. Beşinci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

gaziantep

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gaziantep, spor toto süper lig, trabzonspor, erol bulut