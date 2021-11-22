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https://tr.sputniknews.com/20211122/erzurumda-deprem-oldu-1051023609.html
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T11:44+0300
2021-11-22T11:44+0300
2021-11-22T11:49+0300
türkiye
erzurum
kandilli
deprem
sarsıntı
artçı
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Erzurum Topçu-Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi, saat 11.31'de gerçekleşen depremin derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/erzurumda-51-buyuklugunde-deprem-1050968714.html
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erzurum, kandilli, deprem, sarsıntı, artçı
Erzurum'da deprem oldu 11:44 22.11.2021 (güncellendi: 11:49 22.11.2021) Ayrıntılar geliyor
Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Erzurum Topçu-Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 11.31'de gerçekleşen depremin derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.