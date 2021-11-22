Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erzurum'da deprem oldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/erzurumda-deprem-oldu-1051023609.html
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T11:44+0300
2021-11-22T11:49+0300
türkiye
erzurum
kandilli
deprem
sarsıntı
artçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg
Erzurum Topçu-Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi, saat 11.31'de gerçekleşen depremin derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/erzurumda-51-buyuklugunde-deprem-1050968714.html
türkiye
erzurum
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:224:168_1920x0_80_0_0_dffeffc876ac0244e039c40442c75485.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erzurum, kandilli, deprem, sarsıntı, artçı

Erzurum'da deprem oldu

11:44 22.11.2021 (güncellendi: 11:49 22.11.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Erzurum Topçu-Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 11.31'de gerçekleşen depremin derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
TÜRKİYE
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
19 Kasım, 15:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:51İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür
11:44Erzurum'da deprem oldu
11:31NBA'de LeBron James ile Isaiah Stewart birbirine girdi
11:31Kovid 19'un Türkiye'deki yayılım haritası atık su analiziyle çiziliyor
11:30TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz
11:21Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20'ye düştü
11:17Afganistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, Ankara’ya uçuşlara yeniden başladı
11:12Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken gole sevinen yaşlı adam hayatını kaybetti
11:08Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis görevden uzaklaştırıldı
10:58Ay'a nükleer santral götürmek isteyen NASA fikirleri bekliyor
10:53Bahçeli’nin danışmanı Çiçek'ten 'helalleşme' yorumu: Türkiye’yi harama bulaştırma yolculuğu
10:30Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasına başladığımızdan beri yaklaşık 6 milyar lira tasarruf ettik
10:29Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu
10:22Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 7.3 azalarak 71.1 oldu
10:18Taliban, TV dizilerini kadınlara kapattı
10:16Rus askerler, Suriye’de ABD’nin kontrolündeki bölgenin sınırında devriyeye başladı
10:13Habertürk yazarı Par: Resmi Gazete’yi Lütfi Elvan bile takip etmiştir
10:11Netflix'in yerli dizileri ekonomiye 582 milyon TL katkı sağladı
09:55Ahmet Hakan'dan '5 saatte Atina’dayız' diyen AK Partili Külünk'e: 'Bu yaklaşımdan çıkılması şart'
09:51Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'Yılın Sanatçısı' ödülü ilk kez Asya kıtasına gitti