https://tr.sputniknews.com/20211122/erzurumda-deprem-oldu-1051023609.html

Erzurum'da deprem oldu

Erzurum'da deprem oldu

Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T11:44+0300

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türkiye

erzurum

kandilli

deprem

sarsıntı

artçı

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Erzurum Topçu-Köprüköy'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi, saat 11.31'de gerçekleşen depremin derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/erzurumda-51-buyuklugunde-deprem-1050968714.html

türkiye

erzurum

kandilli

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erzurum, kandilli, deprem, sarsıntı, artçı